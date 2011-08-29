У розгляді справи Луценка буде оголошено перерву на місяць

У розгляді кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юлія ЛУЦЕНКА буде оголошено перерву на місяць через відпустку членів суддівської колегії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні перед початком судового засідання повідомив сам Ю.ЛУЦЕНКО.

«В розгляді справи буде оголошено місячну перерву, тому що вожді (мається на увазі судді, які розглядають праву - УНІАН) ідуть у відпустку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва розпочне допит свідків у кримінальній справі, порушеній проти Ю.ЛУЦЕНКА.