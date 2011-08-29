Автора Акта проголошення незалежності України, народного депутата чотирьох скликань, Героя України Левка ЛУК'ЯНЕНКА викликають на допит щодо подій у Києві 24 серпня під час святкування 20-ї річниці Незалежності України.

Про це сказано у заяві Л.ЛУК'ЯНЕНКА у відповідь на отриману повістку з'явитися до слідчого, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Я, ЛУК'ЯНЕНКО Левко Григорович, громадянин Української держави, 24 серпня 2011 брав участь в урочистому святковому мітингу, присвяченому 20-й річниці проголошення України незалежною державою, біля пам'ятника Тарасу Шевченку», - зазначив він.

«День проголошення незалежності Української держави є найбільшим національним святом, і я вважав за потрібне прийти до святого місця нашої Батьківщини, щоб разом з киянами та гостями розділити радість цього свята», - підкреслив Л.ЛУК'ЯНЕНКО.

«Мене обурює влада, що виставила озброєні підрозділи у стальних шоломах, з кийками і з захисними щитами проти мирних людей. Не пустила мирну ходу по вулицях Києва і застосувала сльозогінний газ», - сказав він.

Л.ЛУК'ЯНЕНКО наголосив, що «відповідальність за порушення громадського порядку лягає цілком і повністю на владу, яка організувала зіткнення з демонстрантами».

«Враховуючи вищевикладене, я обурений викликом мене до слідчого, вимагаю скасувати порушену кримінальну справу, провести службове розслідування про перевищення повноважень міліцією», - заявив Л.ЛУК'ЯНЕНКО.

Як повідомлялося, у центрі Києві 24 серпня відбулися зіткнення між правоохоронцями і представниками ряду політичних партій, об'єднань і організацій. Згодом київська міліція порушила кримінальну справу щодо цих подій.