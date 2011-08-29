Прийняття водія Луценка на службу до МВС відповідає усім вимогам закону - свідок

Прийняття на службу до центрального апарату МВС Україні водія екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА проходило з дотриманням усіх вимог законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час допиту в залі засідання Печерського райсуду Києва, який розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, заявив свідок - начальник Управління працевлаштування кадрів МВС Сергій ШУМИЛО.

«Прийняття ПРИСТУПЛЮКА на службу відповідало всім вимогам закону. Необхідні документи для прийняття його на службу були зібрані», - сказав С.ШУМИЛО, відповідаючи на запитання адвокатів колишнього керівника відомства.

При цьому він зазначив, що ніякого тиску при оформленні до МВС Л.ПРИСТУПЛЮКА на нього особисто ніхто не чинив.

Також на одне з питань з приводу того, чи знав свідок, що Л.ПРИСТУПЛЮК «є людиною ЛУЦЕНКА», С.ШУМИЛО відповів, що не може дати на це стверджувальну відповідь, відзначивши, у той же час, що при працевлаштуванні зазначеної особи начальник Департаменту кадрового забезпечення лише сказав йому, що його потрібно оформити терміново.

У свою чергу на запитання суду, чи є у підсудного якісь питання до свідка, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Після того, як свідок заявив про повну законності прийняття ПРИСТУПЛЮКА на службу, у мене питань до нього немає. У мене є лише риторичне запитання: чому тоді я в клітці?».

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва розглядає з кінця травня справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, звинувачує у незаконному оформленні на роботу до міністерства свого колишнього водія і в порушеннях, пов'язаних з наданням квартири та нарахуванням йому пенсії.