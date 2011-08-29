Другий свідок підтвердив правомірність працевлаштування водія Луценка

Другий свідок у кримінальній справі щодо звинувачення екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Юрій КОШИЦЬ підтвердив законність працевлаштування до центрального апарата МВС водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОШИЦЬ, який у 2005 році працював в управлінні працевлаштування кадрів Департаменту кадрового забезпечення МВС, заявив сьогодні в суді, відповідаючи на питання сторони обвинувачення.

«Ніякої заборони, що не можна прийняти (на роботу до МВС Л.ПРИСТУПЛЮКА, якому на той момент виповнилося 47 років, - УНІАН) в законі, в жодінй інструкції немає. Документи на повноважність роботи Л.ПРИСТУПЛЮКА у Департаменті оперативно-розшукової діяльності перевірялися», - сказав Ю.КОШИЦЬ.

За словами свідка, він особисто у висновку щодо прийому на роботу Л.ПРИСТУПЛЮКА вказав, що той заслуговує призначення на посаду старшого оперуповноваженого.

«Усі підстави, для того щоб рекомендувати його на цю посаду, були», - сказав Ю.КОШИЦЬ.

Відповідаючи на уточнююче питання прокурорів, яке звання передбачає ця посада, свідок сказав: «Це була майорська посада. Він міг отримати на цій посаді до майора включно».

Слід також зазначити, що обидва свідка, яких сьогодні в суді допитали по епізоду справи щодо працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА, заперечували, що під час допитів у Генеральній прокуратурі вживали словосполучення «чистка кадрів». У той же час в протоколі допитів зазначено, що ці свідки заявляли, що після призначення Ю.ЛУЦЕНКА на посаду глави МВС у відомстві почалася «чистка кадрів». Зокрема, з цього приводу перший свідок Сергій ШУМИЛО сказав, що на той момент у зв'язку з набуттям чинності змін до пенсійного законодавства працівники органів внутрішніх справ почали масово звільнятися за власним бажанням. У свою чергу, Ю.КОШИЦЬ з цього приводу пояснив, що фактично кожний міністр, який призначається на посаду, підбирає собі членів команди, яким довіряє.