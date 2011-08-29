Завтра Клюєв проведе селекторну нараду з керівниками регіонів України

30 серпня об 10:00 перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ проведе селекторну нараду з керівниками всіх регіонів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, на нараді обговорюватимуться питання: про підготовку житлового фонду, об`єктів енергетики, комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 років і оснащення підприємств – виробників теплової енергії, постачальників послуг з централізованого тепло- і водопостачання засобами обліку відпуску теплової енергії і води; про розрахунки споживачів за використаний природний газ; про забезпечення населення скрапленим газом; про виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами і посадовими особами місцевого самоврядування»; про закупівлю продовольчого зерна до державного інтервенційного фонду, державний резерв і формування регіональних ресурсів.

Нарада відбудеться в залі засідань Будинку Уряду - вул. Грушевського, 12/2, 6-й під`їзд, 8-й поверх.