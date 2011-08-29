Черкаське обласне відділення АМК очолила Шевченко

Головою Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України призначена Наталія ШЕВЧЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Як зазначають у повідомленні, офіційне представлення нового керівника колективу відділення відбулося 26 серпня.

Н.ШЕВЧЕНКО з 1996 року займала посади начальника відділу, заступника начальника, а з 2008 року - начальника Контрольно-ревізійного управління в Сумській області.