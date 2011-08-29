Національному парку «Голосіївський» передадуть понад 1,8 тис. гектарів землі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив до 1 жовтня забезпечити вилучення у Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 1879,43 гектара земель і надати їх у постійне користування національному природному парку «Голосіївський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідне доручення В.ЯНУКОВИЧ дав голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ, міністру екології та природних ресурсів України Миколі ЗЛОЧЕВСЬКОМУ, міністру аграрної політики та продовольства України Миколі ПРИСЯЖНЮКУ та голові Київської обласної державної адміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ.

Глава держави також доручив до 1 грудня внести узгоджені пропозиції щодо розширення території природного парку «Голосіївський» за рахунок земель регіональних ландшафтних парків «Дніпровські острови» та «Голосіївський», ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козинський», ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків острів» та комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Президент під час презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року закликав владу столиці розширити територію парку «Голосіївський» за рахунок приєднання до нього низки регіональних ландшафтних парків Києва.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що вже не перший рік природоохоронна установа не може отримати у постійне користування землі «Київзеленбуду», як того вимагає указ Президента від 2007 року.

«Це була добра задумка, але, на жаль, як кажуть, ноги тут не пристали. Тому Президент звертається до депутатів Київради, до екологічної громадськості, Мінприроди з проханням ухвалити рішення про розширення цього природного парку за рахунок регіональних ландшафтних парків «Дніпровські острови», «Голосіїв», заказника місцевого значення «Жуків острів». Тим паче, що ми багато з тих земель, що були роздані чи розкрадені, вже повернули у державу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.