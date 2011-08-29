Головне на 29 серпня

Фінанси

МВФ сьогодні прийме рішення щодо Білорусі

Мінськ. Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розглянути заявку Білорусі на надання стабілізаційного кредиту в розмірі від 3,5 до 8 млрд дол. США, передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь з посиланням на «БелаПАН».

Заявка була направлена білоруським урядом до МВФ 31 травня.

Як повідомляє «БелаПАН», на сьогоднішньому засіданні керівництво МВФ також має обговорити звіт, який підготувала місія фонду, яка працювала в Мінську у першій половині червня. Рада директорів, зокрема, дасть оцінку економічній політиці, що проводиться білоруським урядом після програми "стенд-бай", яка завершилася у квітні 2010 року.

Нагадаємо, в рамках стабілізаційної програми "стенд-бай" Білорусь у 2009-2010 роках отримала від МВФ п`ять траншів кредиту на загальну суму 3,46 млрд дол.

Щоб розраховувати на отримання нового кредиту, Білорусь повинна представити МВФ чітку антикризову програму, яка буде включати як пакет заходів в галузі макроекономічної політики, так і пакет структурних перетворень.

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Киргизстан став учасником Євразійського банку розвитку

Москва. Киргизька Республіка сплатила 26 серпня п.р. частку в статутному капіталі Євразійського банку розвитку (ЄАБР), перерахувавши свій внесок у розмірі 100 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄАБР.

«Таким чином, ця країна завершила всі необхідні процедури, пов`язані зі вступом до ЄАБР, і стала шостим повноправним учасником Банку», - сказано в повідомленні.

Відповідно до засновницьких документів, ЄАБР відкритий для вступу держав і міжнародних організацій, які стають його учасниками на підставі рішень Ради Банку після їх приєднання до Угоди про заснування ЄАБР та оплати куплених акцій Банку.

Як повідомляв УНІАН, про намір України стати учасником Євразійського банку розвитку в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявляли в січні 2011 року.

У лютому 2011 року голова правління банку Ігор ФІНОГЕНОВ заявив, що Україна може вступити до ЄАБР у поточному році.

Уряд України 17 серпня 2011 року уповноважив першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА підписати лист-звернення до ЄАБР про підтвердження наміру України приєднатися до Угоди про заснування ЄАБР.

Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном в січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасників, їх стійкому економічному зростанню і розширення взаємних торговельно-економічних зв`язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд. доларів США. Державами - учасниками банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан і Республіка Вірменія.

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ПЕК

До другого етапу конкурсу на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу допущені 5 компаній

Сьогодні конкурсна комісія з проведення двоступеневих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал) оголосила, що до участі у другому етапі конкурсу допущені 5 компаній.

Про це повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, до участі у 2-му етапі конкурсу допущені такі компанії: Ramboll Oil & Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

При цьому В.КАСЬКІВ додав, що чотири компанії (Zagope (Португалія), Ambetech (США), ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Україна» (Україна, м. Київ), Sveco Industry (Фінляндія), які подавали заявки на участь у конкурсі, не були допущені до 2-го етапу, в основному, з технічних причин (ненадання документів у повному обсязі).

Також В.КАСЬКІВ зазначив, що результати конкурсу на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу будуть оголошені до 20 вересня. «До 20 вересня ми оголосимо ім`я переможця», - сказав він.

В.КАСЬКІВ повідомив, що після цього протягом 4-5 місяців компанія-переможець зробить ТЕО проекту і потім буде оголошено конкурс на залучення інвестора для будівництва терміналу.

«Очікуємо, що до кінця року буде проведено конкурс, який визначить компанію або консорціум компаній...», - додав В.КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня конкурсна комісія з проведення першого етапу двоступеневих торгів на розробку ТЕО будівництва в Україні LNG-термінала розкрила заявки від учасників даного проекту. За результатами розкриття заявок були названі 9 компаній, допущені для участі в даному конкурсі.

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації), термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал - морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний» ; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не буде «конфліктувати» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу в Європу через чорноморське узбережжя Грузії, де газ буде зріджуватися і танкерами по морю доставлятися до Румунії і далі в Західну Європу).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мав бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.

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«Газ України» через борги відключив від газопостачання чотири підприємства ТКЕ

Через значну заборгованість перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» за опалювальний період 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.), від газопостачання відключені чотири підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Газ України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, теплопостачальне підприємство «Угольок» (Донецька обл.) з 1 жовтня 2010 р. заборгувало ДК «Газ України» понад 29 млн грн (рівень розрахунків - 48%), «Северодонецктепло» (Луганська обл.) - 23 млн грн (37%), «Лора» (АР Крим) - 0,8 млн грн (26%), «Солонетеплоенерго» (Дніпропетровська обл.) - 0,5 млн грн (57%).

Роботи з відключення від газопостачання виконані місцевими підприємствами з газопостачання та газифікації. Про заходи щодо відключення підприємств ТКЕ-боржників були попереджені місцеві органи влади.

ДК «Газ України» неодноразово зверталася до керівництва місцевих органів влади та підприємств ТКЕ з проханням прискорити сплату всієї заборгованості за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.).

Компанія відзначає, що заборгованість за газ повинна бути погашена підприємствами ТКЕ до початку нового опалювального періоду 2011-2012 років.

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади та підприємств ТКЕ на те, що в разі наявності у тепловиробників заборгованості за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ і неповних розрахунків за нього, у компанії не буде законних підстав для постачання підприємствам-боржникам газу в новому опалювальному періоді 2011-2012 рр..

Довідка УНІАН. Станом на 26 серпня 2011 р., заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.), становить 4,17 млрд грн (без АТ «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ складає 71%.

Найбільша заборгованість (з 1 жовтня 2010 р.) - у підприємств ТКЕ Донецької (762 млн грн), Дніпропетровської (639 млн грн), Харківської (591 млн грн), Луганської (267 млн грн), Одеської (228 млн грн), Запорізької (148 млн грн), Львівської (138 млн грн), Київської (117 млн грн) областей, а також АР Крим (209 млн грн) та м. Севастополь (98 млн грн).

Заборгованість столичної енергокомпанії ВАТ "Київенерго" за 2010-2011 рр.. складає 1,30 млрд грн. (рівень оплати у 2011 р. - 74%).

Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 р. № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами природного газу.

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Соцполітика

Президент обіцяє, що в Україні до кінця року відкриють близько 400 об’єктів соцсфери

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що в Україні до кінця поточного року буде відкрито близько 400 різних об’єктів соціальної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час церемонії відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на 129-му кілометрі автодороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

«Я хочу, щоб ми щорічно - не менше, ніж у цьому році - відкривали нові об’єкти, а в цьому році ми будемо відкривати ще близько 400 різних об’єктів соціальної сфери», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, у другому півріччі цього року уряд виділив з державного бюджету 14 млрд. грн., які спрямовані на добудову об’єктів інфраструктури - доріг, шкіл, лікарень тощо.

В.ЯНУКОВИЧ позитивно оцінив досвід державно-приватного партнерства під час будівництва об’єктів соціальної сфери, який, за його словами, нині застосовується в Україні.

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ДПСУ перевірятиме місця для куріння

Державна податкова служба України (ДПСУ) має намір перевіряти місця для куріння на наявність відповідних позначень, а також місця, де не дозволяється курити.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, керівництво служби доручило регіональним підрозділам провести з підприємцями роз`яснювальну роботу щодо виконання Закону «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів». Закон передбачає, що в спеціально відведених місцях будуть встановлені таблички з текстом «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров`ю!». Якщо куріння заборонене, це також має бути позначено на таких табличках. «Податкова зобов`язана перевіряти їх наявність (наявність табличок – УНІАН)», - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Податківці за підсумками перевірок у першому півріччі 2011 року виявили, що близько 12% порушень (521 випадок із 4281), виявлених на підприємствах, що торгують алкоголем і тютюном, є саме відсутність наочної інформації про заборону або дозвіл куріння.

У ДПСУ нагадали, що до порушників застосовується штраф у розмірі 3400 грн.

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Агро

Аграрії розпочали збір кукурудзи і технічних культур

Аграрії розпочали збір кукурудзи і технічних культур.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляють, що розпочали збирання ранніх гібридів зернової кукурудзи на площі 2 тис. га, отримано 7 тис. тонн зерна при врожайності 30,9 ц/га. Гречка зібрана на площі 95 тис. га (32% від прогнозу), намолочено 109 тис. тонн зерна, урожайність 11,4 ц/га. Просо обмолочено на площі 94 тис. га (57%), отримано 178 тис. тонн зерна при врожайності 18,9 ц/га. З технічних культур розпочали збирання соняшника, сої та цукрових буряків.

Відзначають, що збору підлягає понад 4 млн. га пізніх зернових культур, 5,7 млн. га соняшника та сої, 540 тис. га цукрових буряків, понад 200 тис. га пізніх овочевих культур, близько 700 тис. га кормових культур, включаючи кукурудзу на силос.

У Міністерстві зазначили, що на 29 серпня поточного року зернові та зернобобові культури (з кукурудзою на зерно) зібрані на площі 11,4 млн. га (73% від прогнозу), намолочено 34,6 млн. тонн зерна при врожайності 30,3 ц/га.

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Кабмін виділив 15 млн. грн. для деодорації на Бортницькій станції аерації

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 15 млн. грн. для здійснення заходів щодо деодорації на спорудах Бортницької станції аерації.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, кошти планується виділити за рахунок надпланових надходжень до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2011 році.

У Секретаріаті КМУ відзначили, що Бортницька станція аерації є єдиною каналізаційною очисною спорудою Києва, поблизу якої розташовані великі житлові масиви Осокорки і Позняки, і пролягає автотраса Бориспіль-Київ.

«У зв`язку з проведенням у місті фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішення проблемних питань, що виникли при реконструкції Бортницької станції аерації, набувають ще більшої актуальності», - говориться в повідомленні.

При цьому деодорація на спорудах станції сприятиме усуненню виділення в атмосферу з`єднань сірководню і покращенню якості повітря.

Кабмін доручив Київській міській державній адміністрації забезпечити цільове використання коштів.

Як повідомляв УНІАН, перший блок Бортницької станції аерації введено в експлуатацію в 1965 році. Другий і третій блоки станції аерації введено в експлуатацію, відповідно, в 1975 і 1985 роках.

Минулого року за рахунок місцевого і державного бюджетів на реконструкцію БСА було виділено близько 20 млн. грн.

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Транспорт/Зв`язок

В Україні до кінця року буде побудовано 1,5 тисячі кілометрів нових доріг - Янукович

В Україні до кінця року буде побудовано 1,5 тисячі кілометрів нових доріг, що удвічі більше за аналогічний показник 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у ході церемонії відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на 129-му кілометрі автодороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

«Лише в цьому році ми до кінця року плануємо побудувати близько 1,5 тисяч кілометрів доріг - це більше, ніж у минулому році майже удвічі», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, наступного року в Україні загалом планується побудувати близько 2 тисяч кілометрів нових доріг.

Він запевнив, що влада планує й надалі зберігати такі темпи розвитку транспортної інфраструктури країни.

«Безумовно, ми повинні рухатись і в бік розвитку доріг наших населених пунктів - міст та сільських доріг», – підкреслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що транспортна галузь України все ще перебуває у занедбаному стані.

«Ми будемо створювати усі умови для місцевого самоврядування, аби воно мало можливість господарювати на своїх територіях», – зауважив він.

Президент наголосив, що загалом в Україні вже почалась реалізація реформи місцевого самоврядування.

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У 2012 році уряд планує провести масштабну реформу транспортної галузі - Колесніков

Віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що протягом 2012 році уряд планує провести масштабну реформу транспортної галузі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ сьогодні повідомив журналістам перед церемонією відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на 129-му кілометрі автодороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

За його словами, "взагалі протягом 2012 року в Україні буде здійснено велику транспортну реформу, державних доріг залишиться небагато, значно більше буде доріг обласного підпорядкування".

Відповідаючи на запитання УНІАН про плани Кабміну щодо подальшого розвитку транспортної інфраструктури України, віце-прем’єр-міністр зазначив, що "плани уряду напряму залежать від наявності або ж відсутності фінансів на згадані цілі".

"Якби не було махінацій з акцизом на пальне з боку так званих "чорних", підпільних його виробників, то в Україні збиралося б достатньо коштів від акцизу на пальне, щоб будувати нові дороги та ремонтувати старі", - сказав він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ не уточнив обсяг коштів, які планується виділити на реалізацію реформи, однак додав, що у жовтні цього року відбудеться презентація нової концепції будівництва автомобільних доріг в Україні, і тоді він назве конкретні цифри й розрахунки.

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Фондовий ринок

Керівником апарату ДКЦПФР призначено Бірюка замість Сахнацької

Керівником апарату Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) призначено Сергія БІРЮКА замість Оксани САХНАЦЬКОЇ.

Як повідомляється на сайті комісії, відповідний наказ було підписано 26 серпня ц.р.

За даними регулятора, О.САХНАЦЬКА, яка до цього очолювала центральний апарат комісії, з 26 серпня перебуває в декретній відпустці.

С.БІРЮК з 1997 по 2011 рік обіймав посаду члена ДКЦПФР, він спеціалізується на узагальненні практики застосування законодавства України з питань випуску і обігу цінних паперів в Україні та розробці пропозицій щодо його вдосконаленню, здійсненні державного регулювання у сфері спільного інвестування і адаптації національного ринку до міжнародних стандартів. У 2006 році удостоєний звання «Заслужений економіст України».

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Виступ Бернанке не дав інвесторам ніяких сигналів до дій - експерти

Довгоочікуваний виступ глави Федеральної резервної систем (ФРС) США Бена БЕРНАНКЕ не дав інвесторам ніяких конкретних сигналів до дій.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, «багато інвесторів очікували, що жодних заходів щодо стимулювання економіки прийнято не буде».

Як відзначають аналітики, за словами Б.БЕРНАНКЕ, зростання економіки США в довгостроковій перспективі знаходиться в безпеці. Глава ФРС також відклав обговорення можливих заходів щодо стимулювання американської економіки до засідання Комітету з відкритих ринків, яке відбудеться 20-21 вересня.

Аналітики відзначили серед корпоративних новин п`ятниці, 26 серпня, інформацію про Tiffany & Cо, фінансовий звіт якого виявився кращим за прогнози, що надало значну підтримку акціям компанії.

За інформацією аналітиків, у понеділок, 29 серпня, публікуються дані з особистих доходів і видатків американців, а також - по ринку житла. У Європі виходять дані про роздрібний продаж у Німеччині та Іспанії, а також індекс споживчої довіри в Італії.

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УНІАН