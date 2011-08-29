Курс НБУ на 30.08.11

Офіційний курс НБУ на 30.08.11100 USD США - 797.0700 (на 29 серпня - 797.0700) 100 EUR - 1154.7153 (на 29 серпня - 1147.9402) 10 RUR - 2.7762 (на 29 серпня - 2.7607) Облікові курси банківських металів на 30.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-142436.41 (на 29 серпня-142436.41) 961XAG10Срібло-3272.77 (на 29 серпня-3272.77) 962XPT10Платина-145385.57 (на 29 серпня-145385.57) 964XPD10Паладій-59541.13 (на 29 серпня-59541.13)

Офіційний курс НБУ на 30.08.11 100 USD США - 797.0700 (на 29 серпня - 797.0700) 100 EUR - 1154.7153 (на 29 серпня - 1147.9402) 10 RUR - 2.7762 (на 29 серпня - 2.7607) Облікові курси банківських металів на 30.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 142436.41 (на 29 серпня - 142436.41) 961 XAG 10 Срібло - 3272.77 (на 29 серпня - 3272.77) 962 XPT 10 Платина - 145385.57 (на 29 серпня - 145385.57) 964 XPD 10 Паладій - 59541.13 (на 29 серпня - 59541.13)

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