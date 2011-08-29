Анонс на 30 серпня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Республіки Польща. Президент України обговорить з Президентом Польщі Броніславом Коморовським питання євроінтеграції України, також буде йти мова про питання, пов`язані з участю України в Ініціативі ЄС «Східне партнерство».

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров здійснить робочу поїздку до Харківської області. У Харкові глава уряду планує відвідати виставку медичного обладнання та ознайомитися з роботою служби швидкої та невідкладної допомоги, а також візьме участь у зборах активу Харківської області під час якого вручить нагороди кращим працівникам сільського господарства та шляхової галузі, а також поспілкується з журналістами.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи перегляду газових контрактів: чи зробить Україна крок до енергетичної незалежності або як уникнути білоруського сценарію». Будуть проаналізовані сценарії співпраці України з Росією щодо поставок газу, перспективи подачі позову до Стокгольмського арбітражу і оприлюднені можливі заходи з подолання енергетичної залежності нашої країни. Учасники: голова ГО «Комітет енергетичної незалежності України» Іван Надєїн, політолог, президент аналітичного центру «Діксі Груп» Ростислав Павленко, екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, старший партнер адвокатського об`єднання Arzinger, член Ради Європейсько-Українського енергетичного агентства Вольфрам Ребок.

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв проведе селекторну нараду з керівниками всіх регіонів України. Зокрема, обговорюватимуться питання: Про підготовку житлового фонду, об`єктів енергетики, комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період; Про розрахунки споживачів за використаний природний газ; Про забезпечення населення скрапленим газом; Про закупівлю продовольчого зерна до державного інтервенційного фонду, державний резерв і формування регіональних ресурсів і т. д.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться брифінг, присвячений шляхам вирішення проблем, з якими стикаються громадяни під час створення та діяльності об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Під час брифінгу буде проінформовано про запропоновані Комітетом шляхи усунення перешкод у створенні та діяльності ОСББ.

* Відбудеться круглий стіл "Чим хворий аптечний ринок України?". Учасники: Інна Демченко, перший заступник голови Держслужби України з лікарських засобів; Володимир Карпук, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги, здійснення лікувальної діяльності, медичної освіти і науки Комітету ВР з питань охорони здоров`я; Григорій Маньковський, голова підкомітету з питань розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров`я Комітету ВР з питань охорони здоров`я; Оксана Гуленко, директор ВГО "Аптечна професійна асоціація України"; Тамара Литвиненкова, голова правління "Фармассоціація Дніпропетровської області" та ін.

* Прес-конференція з нагоди візиту до Києва делегації польських підприємців, які будуть представляти продукцію і технології, пов`язані з охороною навколишнього середовища та механізмами енергозбереження. Візит проходитиме за підтримки Міністерства охорони навколишнього середовища Республіки Польща в рамках проекту «GREENEVO - акселератор зелених технологій». Організатор - Посольство Республіки Польща в Україні.

* Відбудеться прес-тур «Як діє автоматизована система ведення державного земельного кадастру?» За участю голови Держземагентства Сергія Тимченка. Журналісти відвідають Гайсинський районний відділ земресурсів (Вінницька обл.), де в пілотному режимі діє автоматизована система ведення Державного земельного кадастру. Журналісти почують від голови Держземагентства та фахівців з питань кадастру про принципи автоматизованої системи, про можливості щодо видачі держактів.

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