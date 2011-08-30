Сьогодні Янукович перебуватиме у Польщі

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Республіки Польща.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Президента РП, в ході візиту В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з Броніславом КОМОРОВСЬКИМ в його літній резиденції в Юраті та покладе вінок до Пам’ятника захисникам узбережжя на Вестерплатте у Гданську.

Представник прес-служби відмовилась повідомити кореспонденту УНІАН, які теми планують обговорити глави держав (за неофіційними даними, серед тем, які можуть обговорювати Б.КОМОРОВСЬКИЙ та В.ЯНУКОВИЧ, - арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО - УНІАН).

Представник прес-служби Б.КОМОРОВСЬКОГО також не прокоментувала неофіційну інформацію, що візит В.ЯНУКОВИЧА раніше планувався на два дні: 30 та 31 серпня.

"Не можу більше нічого сказати, крім того, що є в офіційному повідомлені", - сказала співрозмовник УНІАН.

Згідно з повідомленням канцелярії глави Польської держави, президенти не планують давати прес-конференцію для ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, вчора В.ЯНУКОВИЧ заявив, що під час візиту до Польщі обговорить із Б.КОМОРОВСЬКИМ питання євроінтеграції України та участь України в ініціативі ЄС «Східне партнерство».