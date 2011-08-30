Стросс-Кан побував у МВФ. ЗМІ наводять подробиці візиту

Екс-глава МВФ Домінік Стросс-Кан відвідав у понеділок колишнє місце роботи, попрощався з колегами і, за даними американських ЗМІ, попросив у них вибачення за завдані неприємності.

Стросс-Кан покинув свій пост у середині травня, незабаром після того як був затриманий у Нью-Йорку на підставі заяви 32-річної покоївки готелю Sofitel Діалло, що звернулася до поліції зі скаргою на насильницькі дії сексуального характеру з боку високопоставленого постояльця.

Той факт, що Стросс-Кан був у МВФ, РІА "Новости" підтвердили у прес-службі відомства.

"Це був суто особистий візит, організований на його прохання. Він зустрівся з працівниками МВФ і його главою Крістін Лагард", - сказав представник прес-служби.

Між тим, американські ЗМІ наводять подробиці візиту.

"Я прийшов сюди, щоб вибачитися перед усіма, кого торкнулася ця історія, це була помилка з мого боку, і я шкодую про негативні наслідки, які вона мала для цієї інституції", - цитують вони зі слів присутніх на зустрічі звернення Стросс-Кана до колишніх колег.

За даними ЗМІ, Стросс-Кан також зазначив, що у нього немає ніяких претензій до судової системи США.

За словами учасників зустрічі, вона була дуже сердечною і зворушливою, Стросс-Кана у МВФ прийняли дуже тепло.

Про майбутній візит Стросс-Кана до МВФ стало відомо ще кілька днів тому, незабаром після того, як Верховний суд Нью-Йорка ухвалив рішення закрити справу Стросс-Кана. Судочинство було закрито, після того як прокуратура заявила, що не зможе підтримувати обвинувачення у суді присяжних "через втрату довіри до позивачки". У документі про мотивування свого рішення прокуратура посилається на те, що покоївка Нафіссату Діалло не була в усьому щиросердною, вводила слідство в оману щодо свого минулого і сьогодення.

Тим не менш, адвокати покоївки, визнавши, що вона "в минулому робила помилки", продовжували наполягати на тому, що є докази провини Стросс-Кана. Сам Стросс-Кан відкидає всі звинувачення і заявляє, що інтимні стосунки мали місце з обопільної згоди.