ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Як взяти в борг у кредитної спілки» пише - представники кредитних спілок запевняють, що позики на покупку побутової техніки вигідніше брати у них, а не в банках: і дешевше, і оперативніше...

http://delo.ua/finance/kak-vzjat-v-dolg-u-kreditnogo-sojuza-163567/

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Також «Діло» в публікації «Азаров пригрозив Путіну розірванням газового контракту» пише - за словами українського прем'єра, уряд України вже проконсультувалося з вітчизняними та міжнародними експертами щодо своїх перспектив у судовому позові із Москвою і готове розпочати розгляд...

http://delo.ua/ukraine/azarov-prigrozil-putinu-rastorzheniem-gazovogo-kontrakta-163577/

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«Діло» в публікації «Скільки коштує вища освіта за кордоном» пише - найбільш престижною і дорогою є вища освіта в країнах Західної Європи. Рік навчання у приватному навчальному закладі обійдеться від 10 до 26 тис. євро. У державних вузах освіта значно дешевша...

http://delo.ua/education/skolko-stoit-vysshee-obrazovanie-za-granicej-163581/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Здобич розділять на двох», в якому пише - Shell Exploration відновлює діяльність з розробки родовищ Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного басейну. Компанія домовилася з "дочкою" НАК "Нафтогаз України" - "Укргазвидобування" про початок спільного видобутку газу вже до кінця наступного року. Уряд України сподівається завдяки співпраці знизити залежність країни від російського газу. Втім, реалізація основного проекту, який би міг глобально вплинути на цю ситуацію, - видобутку сланцевого газу - поки під великим питанням...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1760857

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Віктор Пінчук відмовив власників від дефолту», в якому пише - компанія Interpipe сім'ї підприємця Віктора Пінчука добилася від власників своїх євробондів на $ 200 млн перегляду умов їх випуску. За даними учасників ринку, для недопущення чергового можливого дефолту за паперами компанія змінила ковенанти. Домогтися цього було нескладно, оскільки структури, близькі до основних акціонерів Interpipe, володіють близько 70% паперів, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1761072

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Терміналу шукають партнера», в якому пише - вже до кінця вересня буде названо переможця тендера на розробку техніко-економічного обгрунтування національного проекту з будівництва терміналу регазифікації зрідженого природного газу в Україні. Експерти сумніваються, що «стахановські плани» будівництва терміналу будуть реалізовані та пропонують звернути увагу на власний видобуток...

http://markets.eizvestia.com/full/terminalu-ishhut-partnera

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Не доїдемо, не домчимося», в якому пишуть - Державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (ДП «СМАП») ліквідовано. За їхніми словами, тепер видавати дозволи на міжнародні перевезення вантажним автотранспортом буде нікому...

http://state.eizvestia.com/full/ne-doedem-ne-domchimsya

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Газета «Сьогодні» у публікації «З «Лади» зроблять «Мерседес» пише - півроку тому в Москві відбулася презентація покликаного стати народним «Ё-мобіля» Михайла Прохорова (повинен коштувати близько 10 тисяч доларів), а тепер стало відомо, що новим головним дизайнером ВАТ «АВТОВАЗ» став колись головний дизайнер Volvo і один з провідних дизайнерів Mercedes Стів Маттін. Світовий світила автодизайну з Великобританії приїде до Тольятті та вступить на нову посаду 1 жовтня...

http://www.segodnya.ua/news/14283230.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Одружуватися в Києві стане у два рази дорожче» пише - у Мін'юсті зміну тарифів пояснюють просто: «Змінюються витрати, росте вартість»...

http://www.segodnya.ua/news/14283168.html

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«Сьогодні» у публікації «Мільярди Каддафі могли возити в Україну роками» пише - лівійський лідер Муаммар Каддафі зберігає свої чималі заощадження в... українських банках. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera. Видання пише, що «разом з синами він сховав багатства у самих різних місцях: у ПАР, Алжирі, Єгипті, в Україні... Там, де не задають надто багато запитань, коли туди приїжджаєш з валізами грошей...

http://www.segodnya.ua/news/14283196.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «На світ котиться хвиля нової глобальної кризи?» Пише - одні експерти заявляють «так», інші - рекомендують не панікувати, але залишатися дуже уважними до ситуації, що само собою передбачає можливість наближення «цунамі»...

http://economics.unian.net/rus/detail/100160

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Податкова база з податку на майно зросте у рази» пише - в Росії розрахунок податку на майно за ринковою вартістю нерухомості призведе до зростання податкової бази в рази. Це показали перші результати оцінки...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1351973/dohodnyj_nalog

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Також «Ведомости» в публікації «Зв'язок четвертого покоління під загрозою» пишуть - консорціум операторів, який повинен запустити в Росії зв'язок четвертого покоління, може не відбутися. Головний камінь спотикання - ціна: акціонери «Скартела» запросили за компанію $ 1 млрд. Але це не єдина причина...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1351974/milliard_za_skartel

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Видання «Известия» в публікації «Пілотаж без вищого» пише - в Росії з вересня можна буде стати пілотом всього за 18 місяців...

http://www.izvestia.ru/news/498860

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Видання «Комерсант-Росія» в публікації «Бензин б'ють струмом» пише - російська столична влада має намір до 2015 року вивести Москву в лідери серед світових мегаполісів, які використовують громадський транспорт на електротязі, - їм планується здійснювати 80% міських пасажироперевезень. В рамках проекту влада планує обладнати перехоплюючі парковки зарядними станціями і для приватних електромобілів. Три роки тому схожі цілі перед собою ставив екс-мер Юрій Лужков, однак досягти їх не вдалося...

http://www.kommersant.ru/doc/1760930

(УНІАН)