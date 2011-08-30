Клюєв пригрозив представникам місцевої влади звільненням

За невиконання до 14 вересня розпорядження уряду про перегляд регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, представників місцевої влади буде покарано аж до звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ на селекторній нараді з керівництвом регіонів.

Він також повідомив, що 14 вересня питання про проведену роботу зі скорочення регуляторних актів буде розглянуто на Раді регіонів, яку проведе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«14 вересня Президент України проводитиме Раду регіонів, і там розглядатиметься це питання – яким чином ми з вами працюємо в рамках регуляторної політики. Тому до тих губернаторів і керівників місцевих органів влади, які не виконають завдання щодо регуляторної політики, буде дуже багато питань і може ставитися питання про звільнення з посади», - сказав А.КЛЮЄВ.

Разом із тим він зазначив, що в більшості регіонів роботу з перегляду актів завершено або наближається до завершення. Недостатніми темпами проходить робота в Києві, Севастополі й Одеській області.

За даними А.КЛЮЄВА, зміна й скасування, за останніми даними, була проведена по 98,5% із 35 тисяч нормативних актів, перш за все, що переважно діють у сфері місцевих податків і зборів, фінансів і ціноутворення, управління комунальною власністю й регулювання земельних відносин.