Янукович візьме участь у засіданні Ради глав держав СНД у Душанбе

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2-3 вересня візьме участь у засіданні Ради глав держав СНД в Душанбе (Таджикистан).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Засіданню Ради глав держав СНД передуватиме засідання Ради міністрів закордонних справ СНД. Делегацію МЗС України на засіданні Ради міністрів закордонних справ очолить міністр Костянтин ГРИЩЕНКО», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, до порядку денного засідання Ради глав держав включено 11 питань, а до порядку денного засідання Ради міністрів закордонних справ - 16 питань.

«Україна має намір підписати більшість внесених на розгляд документів і підтримати ряд протокольних рішень», - повідомив керівник прес-служби МЗС.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що в рамках засідань В.ЯНУКОВИЧ і К.ГРИЩЕНКО будуть мати ряд двосторонніх зустрічей з керівниками делегацій держав СНД з метою обговорення проблематики міждержавних відносин, а також актуальних питань світової політики.

За словами О.ДИКУСАРОВА, з 1 січня 2012 року головування в СНД перейде від Таджикистану до Туркменистану.