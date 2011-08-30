Лише 16% росіян вважають відносини з Україною дружніми і добросусідськими – опитування

Москва. Лише 16% росіян вважають відносини з Україною дружніми і добросусідськими.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного російським Левада-центром.

Зокрема, оцінюючи нинішні відносини між Росією і Україною, лише 5% опитаних назвали їх дружніми, 11% - добросусідськими, 12% - досить теплими, 27% - нейтральними, 26% - прохідними, 11% - напруженими, 2% - ворожими. Важко відповісти на питання було 7% респондентів.

При цьому, довіряють Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ 29% респондентів (3% - безумовно так, 26% - швидше так). Не довіряють В.ЯНУКОВИЧУ 49% росіян (швидше ні – 28%, безумовно ні – 21%). Водночас, 3% респондентів відповіли: «Не знаю, хто це». Важко відповісти на питання було 20% респондентів.

На питання: «Чи довіряєте ви Юлії ТИМОШЕНКО?», респонденти відповіли таким чином: безумовно так - 1%, швидше так – 6%, швидше ні – 34%, безумовно ні – 37%, не знаю, хто це – 3%, важко відповісти – 21%.

Підтримують рішення української влади віддати під суд Ю.ТИМОШЕНКО 40% опитаних росіян, негативно ставляться до цього 20%, важко відповісти 21%.

Більшість росіян позитивно ставляться до України. Відповіді на питання: «Як ви в цілому ставитеся зараз до України?» розподілилися таким чином: дуже добре – 7%, в основному добре – 58%, в основному погано – 21%, дуже погано – 5%. Важко дати відповідь 9% респондентів.

Опитування проводилося 19-23 серпня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком старше 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів РФ. Розподіл відповідей приводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична погрішність даних цих досліджень не перевищує 3,4%.