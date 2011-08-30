Путін вимагає забезпечити надійний контроль на кордонах Митного союзу

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вимагає забезпечити надійний державний контроль на кордонах Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на нараді з питання облаштування державного кордону.

«Розвиток прикордонної інфраструктури має відбуватися з урахуванням перспектив інтеграційних процесів. У першу чергу маю на увазі Митний союз: як відомо, з липня цього року він почав працювати в повному обсягу. Зараз слід забезпечити надійний державний контроль на кордонах єдиної митної території, тому прошу спільно з нашими партнерами зосередитися на додатковому облаштуванні зовнішнього кордону», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, тут необхідно врахувати всі аспекти і оперативно здійснити всі заходи. Він нагадав, що вже з 1 січня 2012 року Єдиний економічний простір теж почне працювати в повному обсягу.

В.ПУТІН повідомив, що в найближчі дев`ять років на облаштування російського державного кордону та інфраструктури планується спрямувати 134 млрд. рублів (близько 4,6 млрд. доларів)

Він відзначив, що на кордоні Росії до кінця року планується відкрити 19 пунктів пропуску.

За його словами, владі РФ необхідно значно посилити можливості прикордонної інфраструктури, щоб боротися з тероризмом, з трансграничною злочинністю, контрабандою, наркотрафіком, незаконною міграцією, розкраданням біоресурсів.

В.ПУТІН зазначив, що одночасно кордон має бути відкритим і зручним для законослухняних людей і не має створювати перешкод для нормального бізнесу, налагодження прикордонної співпраці, реалізації величезного транзитного потенціалу Росії.

«Сьогодні раз у раз виникають, на жаль, ще й затори, і черги на кордоні. Все це веде до прямих економічних втрат, обертається для людей нервуванням, і нам потрібно не лише якнайшвидше навести тут лад, а й створити серйозні наробки на майбутнє», - сказав російський прем`єр.

Він повідомив, що щорічно кордони РФ перетинають більш як 100 млн. чоловік і більш як 17 млн. одиниць техніки.

Він упевнений, що ці потоки у зв`язку зі зростанням товарообігу, налагодженням і розширенням гуманітарних зв`язків будуть лише зростати, тому потрібно прискорити модернізацію прикордонної інфраструктури, впровадження високотехнологічного устаткування і більш сучасних схем пропуску товарів і людей, здійснення контролю на кордоні, зокрема, організованого за принципом «єдиного вікна».