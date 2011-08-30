Прокуратура змінила Діденку кваліфікацію обвинувачення - адвокат

Представники прокуратури в ході судового процесу за обвинуваченням колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА дійшли висновку про необхідність зміни йому статті обвинувачення на більш м’яку.

Як повідомив УНІАН адвокат І.ДІДЕНКА Ігор СТЕПАНОВ, його підзахисному було перекваліфіковано обвинувачення із ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) на частину 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), яка передбачає більш м’яке покарання, зокрема таке, що не пов’язане з конфіскацією майна.

«В ході судового слідства представники прокуратури дійшли висновку про необхідність зміни ДІДЕНКОВІ статті обвинувачення зі 191 на 364», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, СБУ у жовтні 2010 року завершила досудове слідство у кримінальній справі про законність розмитнення у 2009 році 11 млрд. куб м газу, про належність якого сперечалася компанія "РосУкрЕнерго".

Цю справу було порушено після того, як 8 червня 2010 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма (Швеція) зобов`язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" повернути "РосУкрЕнерго" 11 млрд. куб. м природного газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб м як неустойку за порушення умов контракту.

У цій справі проходять екс-голова Держмитслужби Анатолій МАКАРЕНКО, І.ДІДЕНКО та екс-начальник відділу Київської регіональної митниці Тарас ШЕПІТЬКО.

Однак 25 липня Печерський райсуд виділив в окреме провадження кримінальну справу проти І.ДІДЕНКА за підозрою в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах.