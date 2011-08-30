Анонс на 31 серпня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* У рамках візиту до Києва делегації польських підприємців, які будуть представляти продукцію і технології, пов`язані з охороною навколишнього середовища та механізмами енергозбереження, відбудеться презентація пропозицій польських фірм, які є учасниками проекту «GreenEVO», а також пройдуть двосторонні зустрічі з українськими партнерами.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Чи реально в Україні здешевити книговидавництво?». Учасники: Олександр Афонін - президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів; Микола Сенченко - директор Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»; Ігор Олексієнко - гендиректор НВП Видавництво «Наукова думка» НАН України.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Ринок нафтопродуктів України: співвідношення ціна/якість». Учасники: директор ТОВ "Консалтингова група "А-95" Сергій Куюн, провідний науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Владислав Кисельов.

* У залізничному пункті «Іловайськ» (Донецька обл.) відбудеться тренінг з радіологічного контролю вантажів. Організатор - Державна екологічна інспекція України. До участі в навчаннях залучено представників Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров`я, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки, Державної Інспекції ядерного регулювання, Держсанепідемслужби, Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці», а також запрошені представники МАГАТЕ, посольства США в Україні та інші. Навчання відбудуться в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

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