Курс НБУ на 31.08.11

Офіційний курс НБУ на 31.08.11100 USD США - 797.0700 (на 30 серпня - 797.0700)100 EUR - 1147.9402 (на 30 серпня - 1154.7153)10 RUR - 2.7621 (на 30 серпня - 2.7762)Облікові курси банківських металів на 31.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142755.24 (на 30 серпня-142436.41)961XAG10Срібло-3260.02 (на 30 серпня-3272.77)962XPT10Платина-145863.81 (на 30 серпня-145385.57)964XPD10Паладій-60338.20 (на 30 серпня-59541.13)

Офіційний курс НБУ на 31.08.11 100 USD США - 797.0700 (на 30 серпня - 797.0700) 100 EUR - 1147.9402 (на 30 серпня - 1154.7153) 10 RUR - 2.7621 (на 30 серпня - 2.7762) Облікові курси банківських металів на 31.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 142755.24 (на 30 серпня - 142436.41) 961 XAG 10 Срібло - 3260.02 (на 30 серпня - 3272.77) 962 XPT 10 Платина - 145863.81 (на 30 серпня - 145385.57) 964 XPD 10 Паладій - 60338.20 (на 30 серпня - 59541.13)

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