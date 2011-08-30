Головне на 30 серпня

Фінанси

Світові ціни на золото відновили своє зростання

Світові ціни на золото знову зростають після різкого зниження минулого тижня завдяки підвищенню фізичного попиту і невпевненості інвесторів в очікуванні протоколу серпневого засідання ФРС США, повідомляє Reuters.

Так, на середину сьогоднішнього дня золото торгувалося по 1 793,59 дол. за трійську унцію порівняно з 1 787,25 дол. на закритті торгів у понеділок, 29 серпня.

На початку минулого тижня ціни досягли історичного максимуму - 1 911,76 дол. за унцію, а на кінець тижня знизилися більш ніж на 1%, або більш як на 200 дол. за унцію.

***

У Білорусі валюту продаватимуть за паспортами

Мінськ. У Білорусі не пізніше ніж у жовтні 2011 року буде введено електронну систему обліку купівлі валюти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь з посиланням на офіційний сайт глави держави, про це заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни.

О.ЛУКАШЕНКО доручив Національному банку не пізніше жовтня ввести електронну систему обліку купівлі валюти за паспортом, за кожним покупцем персонально, як це існує в багатьох країнах світу, зокрема в Росії.

"Після того, як цієї валюти нахапаються, образно кажучи, всі, кому вона потрібна, курс зміцниться до рівноважного. Ресурси для цього є", - сказав Президент Білорусі.

Нагадаємо, навесні миттєва девальвація національної валюти Білорусі досягла 56%. Нацбанк Білорусі 22 березня 2011 року перестав продавати долари банкам для подальшого перепродажу населенню. Дефіцит іноземної валюти призвів до відновлення тіньового обмінного ринку (різниця в курсах долара між офіційним і «чорним» ринком на сьогоднішній день досягає 1,7 разу), до паніки серед населення, черг.

***

В Україні заборгованість із зарплати в липні скоротилася на 1,3% – до 1,171 млрд. грн.

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в липні 2011 року, порівняно з червнем, скоротилася на 1,3% і на 1 серпня становила 1,171 млрд. грн. Із початку року заборгованість скоротилася на 3,9%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 серпня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 серпня ц.р. становила 230,1 млн. грн. (у липні 2011 року зросла на 0,5%, із початку року скоротилася на 1,5%, порівняно з даними на 1 серпня 2010 року скоротилася на 19,4%), у Харківській – 140,1 млн. грн. (у липні зросла на 4,8%, із початку року – на 9,5%, порівняно з 1 серпня 2010 року збільшилася на 11,1%), у Луганській – 101,9 млн. грн. (у липні скоротилася на 0,1%, із початку року – на 7,4%, порівняно з 1 серпня минулого року – на 31,4%), у Києві – 102,9 млн. грн. (у липні скоротилася на 10,2%, із початку року – на 10,2%, порівняно з 1 липня 2010 року – скоротилася на 38,5%).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксовано в 7 областях України.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 17 областях, АР Крим, Києві та Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 серпня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 1,4 млн. грн. (у липні заборгованість скоротилася на 26,3%, із початку року – на 54,8%, порівняно з 1 серпня 2010 року – в три рази), Рівненській області – 2,4 млн. грн. (у липні сума заборгованості знизилася на 7,7%, із початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 липня 2010 року – майже в 5 разів), а також у Севастополі – 7,2 млн. грн. (у липні скоротилася на 2,7%, із початку року – на 13,3%, порівняно з 1 липня 2010 року – зниження на 30,1%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.

***

ПЕК

Міненерго розробило проект Ядерного кодексу України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило проект Ядерного кодексу країни.

Проект документа розміщений на сайті міністерства.

Кодекс покликаний систематизувати правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері використання ядерної енергії.

Документ містить розділи, якими визначається, зокрема, компетенція гілок державної влади та органів місцевого самоврядування в цій галузі, дозвільна діяльність і державний нагляд за безпекою.

Так, до компетенції Верховної Ради віднесено, крім іншого, регулювання ввезення до України відпрацьованого ядерного палива, ухвалення рішення щодо розміщення установок з поводження з радіоактивними відходами (РАВ) загальнодержавного значення, затвердження програм у сфері використання ядерної енергії.

За Кабінетом Міністрів Україні закріплюється прийняття рішень про розміщення проектування, будівництво та зняття з експлуатації уранових об`єктів, ядерних установок, а також розпорядження ними.

Проектом Ядерного кодексу також регулюються відповідні права і обов`язки громадян, фізичних та юридичних осіб в ядерній сфері.

Крім того, регулюється питання розміщення та зняття з експлуатації ядерних об`єктів, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і РАВ, обліку радіоактивних матеріалів, відповідальності за порушення ядерного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів доручив Міненерговугілля до 1 грудня 2011 розробити проект Ядерного кодексу.

Очікується, що документ замінить собою діючі на сьогоднішній день Закони "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про видобування і переробку уранових руд", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" та інші.

***

Україна має скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі - Азаров

Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з адміністративно-господарським активом області.

«Ми ставимо дуже амбітне завдання – протягом найближчих років скоротити обсяги газу, що купується в Росії, втричі», - сказав він.

Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні й електростанції на газ. «У нас виходу іншого немає. Там, де можна замінювати газові котли, потрібно переходити на те, що ми маємо. Не базікати, як базікали в 2005 році, – ми до цієї категорії людей не належимо. А вже якщо ставимо завдання перейти, то ми його реалізуємо», - підкреслив прем`єр-міністр.

Також він зазначив, що це пов`язано з політикою імпортозаміщення, що проводиться в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що Україна в першому кварталі купила 17,8 млрд. кубометрів, оскільки ціна була найнижча, в другому кварталі поточного року Україна планує купити у Росії 9 млрд. кубометрів газу. Він також зазначив, що в третьому кварталі обсяги закупівель газу будуть мінімальними, і разом із цим висловив надію на те, що Україні та Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ.

За словами голови правління “Нафтогазу” обсяги закупівлі в липні будуть ще на рівні близько 3 млрд. куб. м., а в подальші місяці вони знижуватимуться до 1,7 млрд. кубометрів.

Також за інформацією Є.БАКУЛІНА, на сьогоднішній день у підземних сховищах Україна накопичила 13,5 млрд. кубометрів газу.

Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

22 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО в інтерв`ю телекомпанії «5 канал» заявив, що Україна скоротить імпорт російського природного газу до 2016 року на 70%, або 28 млрд. куб. м, порівняно з планованим обсягом закупівлі в 2011 році, до 12 млрд. куб. м на рік.

«Ми плануємо з 20 млрд. куб. м газу власного видобутку вийти на 27 млрд. за 5 років... ми плануємо, що купуватимемо російський газ через 5 років 12 млрд. куб. м», – сказав він.

Окрім цього, за прогнозами Ю.БОЙКА, поточного року Україна скоротить споживання природного газу до 54 млрд. куб. м, а в 2012 році – на 8-10 млрд. куб. м, тоді як у 2010 році воно становило 57,6 млрд. куб. м.

***

Україну ще не позбавляли права торгівлі квотами на викиди парникових газів - НАЕІ

Національне агентство екологічних інвестицій (НАЕІ) спростовує інформацію Національного екологічного центру України про нібито позбавлення України права торгівлі квотами на викиди парникових газів через незадовільну роботи зі створення національного кадастру викидів парникових газів.

Про це йдеться в заяві, поширеній прес-службою НАЕІ у вівторок.

«На сьогоднішній день дія ринкових механізмів Кіотського протоколу не припинена, і Україна не позбавлена тимчасово права торгівлі квотами на викиди парникових газів», - зазначаться в повідомленні прес-служби.

Повідомляється, що на слуханнях Підрозділу із забезпечення виконання Кіотського протоколу РКІК ООН 25 серпня було ухвалено попереднє рішення про можливість обмеження участі України в механізмах Кіотського протоколу.

За результатами слухань Підрозділом було прийнято попередній висновок із питання впровадження Кіотського протоколу щодо України, який може стати остаточним лише при розгляді питання в жовтні ц.р.

«Незважаючи на загальну позитивну оцінку проведеної Україною роботи з доопрацювання кадастру, при ухваленні попередніх висновків Підрозділ послався на діючу процедуру, за якою на зазначеному засіданні розглядається кадастр за 1990-2008 рр., представлений в 2010 році і фактично підготовлений в 2009 році. Саме за результатами розгляду цього документа і ухвалюється рішення про відповідність України. Виходячи з цього, Підрозділ ухвалив попереднє рішення, що Україна не виконує взятих на себе зобов`язань», - наголошується в повідомленні.

При цьому Нацагентство зазначає, що навіть у разі ухвалення рішення про обмеження як остаточного, Україна тимчасово буде обмежена у використанні таких механізмів Кіотського протоколу, як торгівля квотами на викиди парникових газів і реалізація проектів спільного здійснення за національною процедурою. Але це обмеження не стосується використання коштів, вже одержаних від продажу відповідних квот, на проекти, які реалізуються за схемою зелених інвестицій. А також - реалізації проектів спільного здійснення за треком-2 (міжнародною процедурою), наголошує прес-служба відомства.

***

«Роснефть» і ExxonMobil спільно освоюватимуть ресурси Чорного моря і Арктики

Москва. ВАТ «НК «Роснефть» і ExxonMobil об`єднають зусилля для освоєння ресурсів Чорного моря і Арктики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ExxonMobil, про це йдеться в підписаній сьогодні угоді про стратегічну співпрацю, відповідно до якої компанії планують спільно здійснювати геологорозвідку і освоєння вуглеводневих родовищ в Росії, США та інших країнах світу, і починають роботи з обміну технологіями і досвідом.

Угода передбачає інвестування близько 3,2 млрд. дол. в геологорозвідку і освоєння трьох ліцензійних ділянок у Карському морі - Східно-Приновоземельські-1 -2, -3, а також Туапсинської ліцензійної ділянки в Чорному морі. Це одні з найбільш багатообіцяючих і найменш вивчених ділянок світового шельфу з високим потенціалом рідких вуглеводнів і газу.

Під час реалізації проектів компанії застосовуватимуть передові міжнародні методики для розробки новітніх систем забезпечення промислової і екологічної безпеки.

Також угода передбачає можливість для ВАТ «НК «Роснефть» одержати частки участі в ряді геологорозвідувальних проектів ExxonMobil у Північній Америці, зокрема на глибоководних ділянках у Мексиканській затоці, а також родовища з важковидобувними запасами нафти в Техасі (США) та в інших потенційних проектах в інших країнах. Компанії також домовилися спільно вивчити можливості розробки важковидобувних запасів нафти в Західному Сибіру.

Компанії створять Арктичний науково-проектний центр шельфових розробок (ARC) в м. Санкт-Петербург, в якому працюватимуть фахівці ВАТ «НК «Роснефть» і ExxonMobil. Центр використовуватиме власні технології ExxonMobil і ВАТ «НК «Роснефть», а також розроблятиме нові технології для сприяння реалізації як спільних проектів в Арктиці, включаючи бурові й добувні платформи льодового класу, так і інших проектів «Роснефті».

Участь ВАТ «НК «Роснефть» в акціонерному капіталі обох спільних підприємств (з освоєння родовищ як у Карському, так і в Чорному морі) становитиме 66,7%, ExxonMobil – 33,3 %.

***Східно-Приновоземельські ліцензійні ділянки займають загальну площу 126 тис. кв. км. з глибинами від 50 до 200 метрів.

Туапсинський блок у Чорному морі займає ділянку загальною площею 11,2 тис. кв. км. з глибинами від 1 тисячі до 2 тисяч метрів.

***

Агро

Присяжнюк прогнозує зростання вартості землі

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК прогнозує зростання вартості землі в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Вінниці.

«Мені приємно, що соціологія підтверджує те, що більш як 80% населення, власників земельних паїв не збираються продавати свої паї. І це важливо, тому що земля недооцінена, ціна землі буде зростати і орендна плата буде постійна зростати», - прогнозує М.ПРИСЯЖНЮК.

Він переконаний, що завершення земельної реформи дозволить одержувати більше орендної плати, якщо хтось не хоче обробляти свої наділи.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками фахівців, у перший рік після зняття мораторію на продаж сільгоспземель її ціна не перевищуватиме 500–700 доларів США за гектар. Але щорічно ціна буде зростати. Про це сказав голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО.

За його словами, на темпи зростання ціни на землю впливатимуть три основні чинники. Перший – розвиток інфраструктури агропромислового комплексу та інфраструктури села. Другий – консолідація земель у великі масиви для зручності її обробки. Третій – підвищення якості грунтів.

С.ТИМЧЕНКО нагадав, що Кабмін своєю постановою збільшив з 2012 р. коефіцієнт розрахунку нормативно-грошової оцінки землі в 1,7 разу.

«Якщо за нормативно-грошовим коефіцієнтом 1 га сільгоспугідь сьогодні в середньому коштує 11 800 грн., то з нового року він коштуватиме 19 900 грн.

Якщо взяти формулу розрахунку орендної плати землі, то сьогодні оренда в середньому становить за 1 га 350 грн., а з нового року вона становитиме 600–700 грн.», - сказав голова Держземагентства.

***

Україна починає постачання зерна, олії та цукру в Бангладеш

Україна починає постачання зерна, олії та цукру в Бангладеш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК на брифінгу у Вінниці.

«Я нещодавно повернувся з Бангладеш. У цій країні проживає 170 мільйонів (людей), і 9 з половиною місяців йдуть дощі. Сьогодні ми починаємо поставляти їм зерно, починаємо поставляти олію та цукор», - сказав міністр.

Він зазначив, що головним завданням Мінагропроду і Міністерства закордонних справ є відкриття зовнішніх ринків для сільськогосподарської продукції. «Якщо ми не знайдемо зовнішні ринки, наприклад, для цукру, у нас не буде можливості нарощувати внутрішнє виробництво цього продукту. А ми його можемо виробляти в 3 рази більше, ніж зараз. Наше завдання - надлишки продовольства після забезпечення власної продовольчої безпеки поставляти на зовнішні ринки», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.

***

Клюєв вважає незадовільною роботу з формування запасів зерна

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ вважає «повністю незадовільною» ситуацію з формуванням регіональних зернових ресурсів і недостатньою роботу Аграрного фонду з формування запасу продовольчого зерна нинішнього урожаю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, про це він заявив сьогодні на селекторній нараді з керівниками усіх регіонів України.

Як наголосив А.КЛЮЄВ, станом на 25 серпня у регіонах заготовлено лише 285 тис. тонн продовольчого зерна.

Він розкритикував керівників декількох областей, які ще взагалі не сформували регіональні зернові резерви. Віце-прем`єр зазначив, що ситуацію з формуванням запасу зерна необхідно негайно виправляти, і вона має бути прогнозованою.

За даними А.КЛЮЄВА, до Аграрного фонду надійшло лише 401 тис. тонн, або 45% передбачених обсягів. Усього у державному інтервенційному фонді числиться лише 523 тис. тонн зерна, заявив він.

Перший віце-прем`єр поставив завдання прискорити формування державного інтервенційного фонду, зокрема поставки до нього продовольчого зерна урожаю 2011 року за форвардними контрактами. Він також поставив завдання Міністерству аграрної політики і продовольства і керівникам регіонів щодня надавати інформацію керівництву Кабінету міністрів щодо обсягів наповнення регіональних зернових ресурсів. У свою чергу, Мінфін повинен щодня надавати інформацію про виділення коштів на ці цілі в кожному регіоні.

Також А.КЛЮЄВ доручив забезпечити відповідні умови зберігання зерна урожаю поточного року на зернових складах.

Крім того, він заявив, що Держсільгоспінспекції необхідно посилити контроль за якістю зерна урожаю 2011 року і умовами його зберігання.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів 20 липня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ поставив завдання створити в країні максимальний запас продовольчого і кормового зерна. Він також зазначив, що поточний маркетинговий рік повинен стати переломним відносно заробітку держави на експорті зернових.

13 липня заступник генерального директора Аграрного фонду України Сергій ЛОБАС заявив, що Аграрний фонд планує протягом 1,5-2 місяців закупити до державного інтервенційного фонду 3,2 млн. тонн зерна нового урожаю на загальну суму 3,7 млрд. грн.

З них за процедурою відкритих торгів планується закупити 1,7 млн. тонн ранніх зернових (пшениці, жита, ячменю) на суму 2,9 млрд. грн. Також планується закупити 70 тис. тонн круп`яних культур на суму 230 млн. грн.

***

Будівництво

Всім об`єктам туристичної інфраструктури будуть присвоювати категорію - Мінінфраструктури

Встановлення і зміна категорій об`єктів туристичної інфраструктури України здійснюватиметься за новими правилами, заснованими на принципах публічності, оперативності і з використанням сучасних інформаційних технологій.

Як повідомили УНІАН у прес-службы Міністерства інфраструктури, напрацювання відповідного проекту постанови Кабінету міністрів України про порядок встановлення і зміни виду категорій об`єктів туристичної інфраструктури проводить міністерство.

Йдеться не лише про «зірковість» готелів, але й про введення єдиної класифікації для всіх туристичних об`єктів, що дозволить українським туристам і гостям нашої держави одержати абсолютно об`єктивну інформацію про той чи інший об`єкт.

Проектом також буде встановлений чіткий порядок доведення до споживачів інформації про вид і категорію об`єкта туристичної інфраструктури.

Як зазначив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, за основу розробки нормативно-правової бази у сфері туризму взята одна з кращих світових практик, що зробила Анталію одним з провідних курортів світу.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, для залучення туристів влада розглядає пріоритетний напрям - будівництво двох-, трьох- і чотирьохзірковких готелів, наявність яких сприятиме розвитку масового туризму. «Безумовно, нашим пріоритетом був і є розвиток внутрішнього туризму. Окрім ідеї, для цього потрібно створювати відповідні умови», - зазначив він.

Міністерством інфраструктури як головним органом у сфері туризму розроблений і направлений на узгодження проект постанови про передачу функцій уповноваженого органу зі встановлення категорій готелям. Видача свідоцтв буде відновлена після ухвалення цієї постанови.

Для громадського обговорення документ, що регламентує порядок встановлення і зміни виду категорій об`єктів туристичної інфраструктури, буде оприлюднений у вересні 2011 року на офіційному сайті Мінінфраструктури.

Довідка УНІАН. Проект постанови Кабміну щодо порядку встановлення і зміни виду категорій об`єктів туристичної інфраструктури підготовлений у зв`язку з підписанням Президентом України Закону України «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про туризм» від 8 липня 2011 р. № 3679-VI.

Функції Міністерства культури і туризму України з видачі свідоцтв про встановлення категорії готелю припинилися відповідно до указів Президента України від 8 квітня 2011 р. № 444 і від 12 травня 2011 р. № 581. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ указом від 12 травня ц.р. № 581/2011 затвердив Положення про Міністерство інфраструктури України, воно є правонаступником Міністерства транспорту і зв`язку України (окрім прав і обов`язків, пов`язаних з реалізацією функцій у сфері телекомунікацій, використання радіочастотного ресурсу України, надання послуг поштового зв`язку), а також Міністерства культури і туризму України у частині функцій з реалізації державної політики у сфері туризму.

***

У вересні введуть в експлуатацію перший будинок ЖК «Стародарницький» у Києві

ТОВ «Еверест плюс» (Київ) у вересні ц.р. планує ввести в експлуатацію перший будинок житлового комплексу «Стародарницький» по вул. Лохвицькій, 1 у Дніпровському районі Києва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі продажів комплексу.

За даними відділу продажів, каскадний житловий будинок складається з чотирьох секцій на 9-29 поверхів, будинок розраховано на 316 квартир загальною площею 18,8 тис. кв.м. 9-поверхова секція призначена для нежитлових приміщень.

У відділі продажів зазначили, що всі квартири в цьому будинку продано.

Крім того, компанія «Еверест плюс» веде будівництво другого житлового 7-секційного будинку по вул. Лохвицькій, 4. Введення в експлуатацію будинку планується посекційно, здача в експлуатацію першої секції заплановано на червень 2012 року, другої секції – на грудень 2012 року.

За даними відділу продажів, всього на майданчику ведеться будівництво п`яти будинків, включаючи запланований до здачі в експлуатацію у вересні.

Житловий комплекс «Стародарницький» розташовано в Дніпровському районі в кварталі, обмеженому вул. Празькою, Харківським шосе, вул. Лобачевського і вул. Лохвицькою. Проектом передбачено будівництво 6 будівель - житлових будинків, офісних і торгових приміщень, а також 8-поверхового наземного паркінгу. Будівництво житлового комплексу почалося в грудні 2006 року. В 2005 році компанії «Еверест плюс» було виділено земельну ділянку площею 5,52 га під будівництво комплексу житлових будинків зі вбудовано-прибудованими приміщеннями й підземними автостоянками по вул. Лохвицькій.

Як повідомляється на сайті житлового комплексу, раніше введення в експлуатацію житлово-офісного комплексу по вул. Лохвицькій, 1 було заплановано на травень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році група компаній «Укогруп» повідомляла про наміри побудувати житлово-офісний комплекс по вул. Лохвицькій, 1 у Дніпровському районі столиці.

У 2006 році замовником будівництва житлово-офісного комплексу на ділянці, обмеженій вул. Лохвицькою та Харківським шосе виступало ТОВ «УкоінвестБуд» (Київ), що входить до ГК "Укогруп".

Довідка УНІАН. ТОВ «Еверест плюс» (Київ) створено в 2005 році, займається будівництвом та інвестуванням у нерухомість.

***

Міжнародні відносини

Янукович і Коморовський провели зустріч у форматі «віч-на-віч»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Гданську зустрівся з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ. Зустріч відбулася у форматі «віч-на-віч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час зустрічі сторони обговорили питання європейської інтеграції, зокрема, питання щодо підготовки Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Нині Польща головує в ЄС.

Також президенти України та Польщі під час розмови торкнулися питань двосторонньої співпраці, зокрема, стану і перспектив розвитку торговельно-економічних відносин.

Крім того, прес-служба українського Президента інформує, що перед цією зустріччю В.ЯНУКОВИЧ вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні і поклав квіти до пам’ятника «Героям Вестерплятте» у Гданську.

Присутні представники влади Польщі та української делегації вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

*** 1 вересня 1939 року німецькі війська атакували польський гарнізон на півострові Вестерплятте у Гданській бухті. Цей день вважається днем початку Другої світової війни.

***

Путін вимагає забезпечити надійний контроль на кордонах Митного союзу

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вимагає забезпечити надійний державний контроль на кордонах Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на нараді з питання облаштування державного кордону.

«Розвиток прикордонної інфраструктури має відбуватися з урахуванням перспектив інтеграційних процесів. У першу чергу маю на увазі Митний союз: як відомо, з липня цього року він почав працювати в повному обсягу. Зараз слід забезпечити надійний державний контроль на кордонах єдиної митної території, тому прошу спільно з нашими партнерами зосередитися на додатковому облаштуванні зовнішнього кордону», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, тут необхідно врахувати всі аспекти і оперативно здійснити всі заходи. Він нагадав, що вже з 1 січня 2012 року Єдиний економічний простір теж почне працювати в повному обсягу.

В.ПУТІН повідомив, що в найближчі дев`ять років на облаштування російського державного кордону та інфраструктури планується спрямувати 134 млрд. рублів (близько 4,6 млрд. доларів)

Він відзначив, що на кордоні Росії до кінця року планується відкрити 19 пунктів пропуску.

За його словами, владі РФ необхідно значно посилити можливості прикордонної інфраструктури, щоб боротися з тероризмом, з трансграничною злочинністю, контрабандою, наркотрафіком, незаконною міграцією, розкраданням біоресурсів.

В.ПУТІН зазначив, що одночасно кордон має бути відкритим і зручним для законослухняних людей і не має створювати перешкод для нормального бізнесу, налагодження прикордонної співпраці, реалізації величезного транзитного потенціалу Росії.

«Сьогодні раз у раз виникають, на жаль, ще й затори, і черги на кордоні. Все це веде до прямих економічних втрат, обертається для людей нервуванням, і нам потрібно не лише якнайшвидше навести тут лад, а й створити серйозні наробки на майбутнє», - сказав російський прем`єр.

Він повідомив, що щорічно кордони РФ перетинають більш як 100 млн. чоловік і більш як 17 млн. одиниць техніки.

Він упевнений, що ці потоки у зв`язку зі зростанням товарообігу, налагодженням і розширенням гуманітарних зв`язків будуть лише зростати, тому потрібно прискорити модернізацію прикордонної інфраструктури, впровадження високотехнологічного устаткування і більш сучасних схем пропуску товарів і людей, здійснення контролю на кордоні, зокрема, організованого за принципом «єдиного вікна».

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН