ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «У найближчі місяці ціни на український метал опустяться на 20-25% - експерт» пише - продукція українських металургів в найближчі місяці подешевшає на чверть, що негативно відіб`ється на українській економіці. Такий прогноз компанії Dragon Capital...

http://delo.ua/business/v-blizhajshie-mesjacy-ceny-na-ukrainskij-metall-opustjatsja-na-20-25-163627/

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Також «Діло» в публікації «Опозиція поскаржилася послам ЄС на Януковича» пише - лідери опозиційних партій, що створили Комітет опору диктатурі, поскаржилися послам всіх країн-членів Євросоюзу на політичне переслідування з боку Президента...

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-pozhalovalas-poslam-es-na-janukovicha-163645/

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«Діло» в публікації «Китай почав прихований наступ на багату ресурсами Арктику» пише - один із найбагатших бізнесменів КНР має намір побудувати на 0,3% території Ісландії курорт. Не виключено, що за екзотичним проектом ховається прагнення Пекіна до освоєння Арктики...

http://delo.ua/world/kitaj-nachal-skrytoe-nastuplenie-na-bogatuju-resursami-arktiku-163641/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У зоні президентської уваги», в якому пише - вчора президент Віктор Янукович і його польський колега Броніслав Коморовський обговорили перспективи європейської інтеграції України у світлі судового процесу у справі Юлії Тимошенко. Відреагувати на події в Україні готуються і в Брюсселі. У зв`язку з переслідуваннями опозиції європейські політики вивчають можливість відкласти парафування договору про асоціацію, намічене на грудень цього року...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1761492

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Мита пустили коріння», в якому пише - уряд виявився не готовий скасувати мита на експорт зерна, через які Україна зараз втрачає позиції на світовому ринку. Проект рішення був заблокований Мінфіном - в міністерстві посилаються на домовленості з МВФ, у рамках яких державі небажано відмовлятися від такої статті поповнення бюджету. Поліпшити становище компаній може зниження транспортних тарифів, що фактично означає втрату прибутку "Укрзалізницею"...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1762007

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Фінстарателі готують турбулентність», в якому пише –котирування ринку золота, які злетіли до небес, можуть стати новим джерелом нестабільності світової фінансової системи. Колосальний дисбаланс між обсягами наявного у банків фізичного золота і т.зв. безготівковими золотими рахунками загрожує різким стрибком цін на реальне золото, а також проблемами у банків та інвестиційних фондів, які торгували розписками на жовтий метал, якого у них немає...

http://state.eizvestia.com/full/finstarateli-gotovyat-turbulentnostъ

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Азаров змінив гнів на милість», в якому пишуть - прем`єр-міністр сподівається домовитися з російським керівництвом про перегляд газових контрактів за межами залу судових засідань. Але, на думку експертів, шанси України і РФ досягти компромісу під час переговорів з газового питання мінімальні навіть після обрання нового президента Росії взимку 2012. Тому між країнами назріває економічна війна...

http://state.eizvestia.com/full/azarov-smenil-gnev-na-milost

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Автолюбителів обклали з усіх боків», в якому пишуть - сьогодні завершується термін дії знижених акцизів на бензин і дизпальне, затверджений Верховною Радою ще в липні. Для споживача це - черговий виток цін на паливо. Нафтотрейдери і нафтопереробники ж у черговий раз актуалізували проблему введення загороджувальних імпортних мит, прийняття рішення за якими очікується вже наступного тижня...

http://markets.eizvestia.com/full/avtolyubitelej-oblozhili-so-vseh-storon

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Газета «Сьогодні» у публікації «Білорусь назвали найнещаснішою, а Україна - на 10 місці» пише - хорошу новину підніс Україні американський економіст Артур Окун, який з 1970 року складає рейтинг нещасних країн, відштовхуючись від рівня безробіття і річної інфляції...

http://www.segodnya.ua/news/14283608.html

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Також «Сьогодні» у публікації «ООН має намір заборонити Україні торгувати квотами в рамках Кіотського протоколу» пише - Комітет виконання зобов`язань Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату в жовтні планує розглянути можливість тимчасової заборони Україні торгувати квотами на викид парникових газів...

http://www.segodnya.ua/news/14283500.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Злети і падіння фондового ринку: на «крутих віражах» пише - інвестори, схоже, настільки розгубилися, що зникли чіткі орієнтири. Сильне падіння під час однієї сесії і не менш сильне зростання на наступний день стали звичною картиною...

http://economics.unian.net/ukr/detail/100250

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Вкрадена шоста частина бюджету програми « Електронна Росія »пише - близько 300 млн. руб. з 2 млрд. руб., перерахованих Мінкомзв`язку «Ростелекому» на створення електронного уряду, були викрадені у держави - до такого висновку дійшла Генпрокуратура. Експертів це не дивує...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1353017/hischenie_po_programme

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Також «Ведомости» в публікації «Московських чиновників не звільняють за недостовірні декларації про доходи» пишуть - серед 60 держслужбовців, звільнених за недостовірні декларації, немає столичних чиновників - лише провінціали. Москвичі воліють вкладати гроші за кордоном, де прокурори шукати поки не навчилися...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1353018/gorod_bez_vranya

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Видання «Известия» в публікації «Субсидії таксистам призведуть до зростання цін на проїзд» пише - уряд Москви збирається стимулювати приватних перевізників до покупки дорогих машин...

http://www.izvestia.ru/news/498832

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Видання «Комерсант-Росія» в публікації «Страшно вимовляти такі цифри» пише - вчора в Сочі в готелі "Редіссон Лазурна" компанії "Роснефть" і ExxonMobil підписали угоду, ціна якої, за словами російського прем`єра Володимира Путіна, - $ 200-300 млрд. Прем`єр зізнався, що йому страшно навіть вимовляти такі цифри. А видавництво, щоб не було страшно, розпитало президента ExxonMobil Рекса Тіллерсона про ексклюзивні подробиці того, що сталося...

http://www.kommersant.ru/doc/1761397

(УНІАН)