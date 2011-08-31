5 вересня в Москві пройдуть переговори міністрів закордонних справ України й РФ

11:01, 31 серпня 2011
Різне
0

Москва. 5 вересня в Москві пройдуть переговори міністрів закордонних справ України та Росії Костянтина ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА.

Про це повідомили УНІАН у Посольстві України в Російській Федерації.

В ході зустрічі міністрів обговорюватимуться актуальні питання двосторонньої співпраці.

За результатами переговорів заплановано підхід до преси.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter