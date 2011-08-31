5 вересня в Москві пройдуть переговори міністрів закордонних справ України й РФ
11:01, 31 серпня 2011Різне
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Москва. 5 вересня в Москві пройдуть переговори міністрів закордонних справ України та Росії Костянтина ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА.
Про це повідомили УНІАН у Посольстві України в Російській Федерації.
В ході зустрічі міністрів обговорюватимуться актуальні питання двосторонньої співпраці.
За результатами переговорів заплановано підхід до преси.
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