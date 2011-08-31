Справа Тимошенко може ускладнити євроінтеграцію України - Президент Польщі

Варшава. Порушення кримінальної справи та арешт екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО може ускладнити євроінтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сказав в інтерв’ю телеканалу TVP-info.

"Україна здійснила серйозні зусилля та має серйозні успіхи на шляху європейської інтеграції, але теж з’являються перешкоди, і такою перешкодою, без сумніву, є справа Юлії ТИМОШЕНКО, яку в багатьох європейських державах сприймають як політичний процес, а не кримінальний, що псує імідж України", - сказав Президент Польщі, повідомляється на його офіційному веб-сайті.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ, котрий 30 серпня у Польщі зустрічався з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, відзначив, що поляки, як друзі українців, можуть відверто про це говорити з представниками української влади.

Він сказав, що українська влада має сама знайти вихід із ситуації, що склалася, аби довести, що справа Ю.ТИМОШЕНКО не "є процесом політичної помсти".

"Президент України порушує дуже важливий аспект цієї справи, якого теж не можна легковажити: мова про дуже невигідний для України, а вигідний для Росії газовий контракт", - додав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Глава Польської держави сказав, що під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ переконував його, що сьогоднішнє сприйняття справи Ю.ТИМОШЕНКО дуже негативно сприймається, і висловив сподівання, що українська влада знайде вирішення цієї проблеми.

"Ми дуже хотіли б, аби це були добрі новини, які розвіють, а не посилять сумніви стосовно мотивації цього процесу", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.