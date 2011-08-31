У структурі Кабінету Міністрів очікуються глибокі структурні зміни - Льовочкін

У структурі Кабінету Міністрів України очікуються глибокі структурні зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з представниками ЗМІ.

«Буде багато змін в структурі Кабінету міністрів», - сказав він. За словами C.ЛЬОВОЧКІНА, очікуються кадрові зміни в ключових міністерствах.

«Основні фактори при кадрових змінах – професіоналізм і результативність», - сказав він.

На запитання, чи буде звільнено міністра освіти Дмитра ТАБАЧИНКА, С.ЛЬОВОЧКІН відповів: «Поза сумнівом, так».

Він також не виключає можливості заміни деяких губернаторів областей.

Разом з тим можливість звільнення з посади прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА С.ЛЬОВОЧКІН коментувати відмовився.