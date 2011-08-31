6 вересня відбудеться відкриття сесії ВР

6 вересня відбудеться відкриття дев`ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання та урочисте засідання парламенту з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України. Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні апарату ВР, відповідно до статті 83 Конституції України та постанови Верховної Ради, відкриття дев`ятої сесії та урочисте засідання парламенту з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України розпочнеться о 10-й годині у сесійній залі Верховної Ради України (Київ, вулиця Грушевського, 5). Реєстрація народних депутатів України розпочнеться 6 вересня о 9-й годині у кулуарах сесійної зали.

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