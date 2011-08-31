6 вересня відбудеться відкриття сесії ВР
14:50, 31 серпня 2011Різне
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6 вересня відбудеться відкриття дев`ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання та урочисте засідання парламенту з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України.
Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні апарату ВР, відповідно до статті 83 Конституції України та постанови Верховної Ради, відкриття дев`ятої сесії та урочисте засідання парламенту з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України розпочнеться о 10-й годині у сесійній залі Верховної Ради України (Київ, вулиця Грушевського, 5).
Реєстрація народних депутатів України розпочнеться 6 вересня о 9-й годині у кулуарах сесійної зали.
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