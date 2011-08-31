2 вересня у Києві відбудеться «Форум ділових людей України»
У п'ятницю, 2 вересня, о 12.00 у столичному готелі «Київ» розпочне роботу «Форум ділових людей України».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.
Тема форуму - «20 років українському бізнесу: минуле, сучасне, майбутнє».
Форум організований Комітетом Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Співорганізатори форуму: Європейська бізнес асоціація, Український кредитно-банківський союз, Програма сприяння парламенту, Асоціація приватних роботодавців.
Доповідачі:
Н.КОРОЛЕВСЬКА - голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва;
Владислав КАСЬКІВ - голова Державного агентства з інвестицій та управління Національними проектами;
Мартін РАЙЗЕР - директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові;
Олександр КАРДАКОВ - голова наглядової ради компанії «Октава капітал»;
Володимир ЛАВРЕНЧУК - голова правління «Райффайзен Банк Аваль»;
Дмитро ШИМКІВ - генеральний директор «Майкрософт Україна»;
Євген ЛЕНГ - генеральний директор «Укрзернопром Агро».
Акредитація на форум проводиться за телефоном: (067) 760-98-73.