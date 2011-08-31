Головне на 31 серпня

Енергетика

Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році. Про це повідомив сьогодні РІА «Новости» міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«Так, ми вже направили офіційну заявку на 27 мільярдів кубометрів», - сказав Ю.БОЙКО, уточнивши, що це обсяг, який Україна планує закупити наступного року.

На уточнююче питання, коли була направлена ​​заявка, міністр відповів: "По-моєму, ще минулого тижня".

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що здивований позицією керівництва України щодо питання ціни на газ, назвавши підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

"Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви повинні стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну Росії, наприклад, таке, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ у Сочі у розмові з російськими журналістами, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

"Вони не хочуть ні одного, ні другого. Знову "за рибу гроші". Дайте знижку - і все", - зазначив Президент РФ.

За його словами, така переговорна позиція - "це дуже сумно, це утриманство".

Д.МЕДВЕДЄВ також заявив, що керівництво РФ поділяє позицію російського МЗС у справі екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО: її судять за газові домовленості з Росією, а не за колишні гріхи.

"Ми розуміємо, яким чином судять ТИМОШЕНКО і за що - за домовленості з Росією, а не за колишні гріхи", - додав він.

Україна щорічно зобов`язана оплачувати не менше 33 мільярдів кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Російській Федерації, про це сьогодні журналістам у Москві сказав голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.

«У 2012 році «Газпром» може поставити в Україну і 27, і 26, і 29 млрд кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що в будь-якому випадку НАК «Нафтогаз України» буде оплачувати постачання з розрахунку не менше 33 млрд кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що такі умови «бери або плати» за чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і протягом усього терміну контракту.

1 вересня ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанія Shell підпишуть оновлений Договір про спільну діяльність з пошуку і видобування вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив журналістам, що Shell планує інвестувати у видобування сланцевого газу в Україні близько 600 млн. дол. За його словами, у четвер, 1 вересня, з делегацією Shell в Україні зустрінеться Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

Уряд не очікує підвищення ціни на бензин. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«У нас є певний запас міцності, й ми не очікуємо підвищення ціни», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що сьогодні маржа на бензин на заправках становить 220-240 дол. за тонну, а після введення мита вона скоротиться.

Національна комісія регулювання електроенергетики може у грудні розглянути питання про підвищення ціни на електроенергію для населення у рамках поступового приведення ціни до економічно обґрунтованого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член комісії Костянтин ТЕЛИЧКО під час громадських слухань з даного питання.

При цьому він нагадав, що ухвалення такого рішення передбачене національним планом дій на 2011 рік з упровадження положень програми соціально-економічних реформ на період 2011-2014 років Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Член НКРЕ зазначив, що на сьогодні регулятор ще не має точного обґрунтування рівня очікуваного підвищення тарифів. Він буде визначений, підкреслив К.ТЕЛИЧКО, на підставі аналізу даних, які надасть комісії Міненерговугілля, а також Мінсоцполітики.

К.ТЕЛИЧКО також зазначив, що не виключений варіант, що при перегляді тарифів підвищення відбудеться тільки для однієї з груп споживачів, які споживають понад пороги, встановлені комісією при диференціації споживачів (150/250 кВт/год. на місяць).

Також К.ТЕЛИЧКО повідомив, що, за розрахунками комісії, на сьогодні економічно обґрунтований тариф для населення становить 1,06 грн. за кВт/год. (з ПДВ).

К.ТЕЛИЧКО зазначив, що комісія не має наміру одномоментно підвищувати тариф для населення до економічно обґрунтованого рівня, а планує здійснювати це поетапно. Одним з оптимальних варіантів, на думку комісії, буде шестиетапне підвищення тарифу на 25% впродовж трьох років.

При цьому К.ТЕЛИЧКО додав, що розгляд питання про перегляд тарифів може бути відкладений на невизначений час за умови корекції національного плану дій на поточний рік.

Фінанси СБУ завершила досудове слідство у кримінальній справі, порушеній щодо колишнього тимчасового адміністратора Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» (99,9% акцій статутного фонду належить державі).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, чиновник звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу.

Слідством встановлено, що у 2009 році чиновник, перевищивши свої службові повноваження, уклав угоду з адвокатською компанією про надання правової допомоги і перерахував останній 301,6 млн грн, чим завдав банку значних матеріальних збитків.

Встановлено також, що за попередньою змовою з директором однієї з комерційних структур та іншими особами, шляхом виготовлення та використання завідомо неправдивих документів під виглядом витрат на оренду і ремонт приміщень будівлі у м. Києві, цей чиновник розтратив державних коштів на суму понад 44 млн грн.

31 серпня 2011 кримінальну справу направлено до Генеральної прокуратури України для затвердження обвинувального висновку та направлення до суду для розгляду по суті.

Національний банк України своєю постановою №301 від 30 серпня ц.р. відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації АТ «КБ «Володимирський».

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Також повідомляється, що з 31 серпня ц.р. припинено повноваження тимчасового адміністратора, Правління (Ради директорів), Ради і загальних зборів АТ «КБ «Володимирський».

Ліквідатором банку призначено службовця Нацбанку Сергія БЕРЕЗУ.

З 1 вересня 2011 року ПАТ «Укрсоцбанк» продовжуватиме свою діяльність на ринку України під торговою маркою «UniCredit Bank», зберігаючи при цьому свою юридичну назву ПАТ «Укрсоцбанк». Про це повідомляється на сайті банку.

У повідомленні вказується, що на сьогоднішній день в Україні Група UniCredit представлена ​​двома фінансовими організаціями: ВАТ «Укрсоцбанк» і UniCredit Bank, що працюють як дві окремих юридичних особи та з 1 вересня 2011 вони будуть працювати під однією торговою маркою «UniCredit Bank».

«Перспектива подальшого об`єднання двох банків в одну юридичну особу і під єдиний бренд є стратегічною метою Групи, спрямованою на посилення присутності бренду UniCredit на українському ринку» - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що основним фактором у прийнятті рішення про те, під яким брендом буде функціонувати об`єднаний банк, стали результати маркетингового дослідження, згідно з якими ставлення клієнтів «Укрсоцбанку» до зміни торговельної марки досить позитивне.

«Бренд UniCredit має досить сильні позиції в Європі, і ми вирішили скористатися цією перевагою для того, щоб найбільш ефективно підтримати нашу діяльність на місцевому ринку, тим самим, підтвердивши намір тривалої присутності UniCredit Групи на українському ринку. Згідно з проведеними дослідженнями, наші клієнти позитивно ставляться до нової назви банку. Для них UniCredit - це ознака надійності, тому я дуже оптимістично налаштований щодо ребрендингу банку. Більше того, ми будемо намагатися переконати в цьому наших клієнтів за рахунок високої якості послуг та індивідуальних продуктів» - зазначив голова Правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКІН.

Уряд пропонує створити держслужбу з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За інформацією співрозмовника агентства, відповідний наказ Президента схвалено на засіданні Кабінету міністрів.

Держслужба, зазначило джерело, фактично виконуватиме ті ж функції, які раніше виконувало Держкомпідприємництва. При цьому в разі створення держслужби з питань регуляторної політики та підприємництва посаду уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності (посада Михайла БРОДСЬКОГО) буде скасовано.

Профіцит платіжного балансу України в січні-липні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 2,7 раза - до 1,9 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в липні 2011 р. становило 0,108 млрд. дол., порівняно з позитивним сальдо в 0,758 млрд. дол. за липень 2010 року.

Дефіцит поточного рахунку в липні залишився на достатньо високому рівні - 574 млн. дол. (порівняно з 239 млн. дол. у липні попереднього року). В НБУ зазначають, що це стало результатом уповільнення зростання експорту товарів навіть в умовах суттєвого скорочення обсягів імпорту природного газу. За перші 7 місяців дефіцит збільшився до 3,3 млрд. дол. (проти профіциту в 313 млн. дол. за відповідний період минулого року).

Зростання експорту суттєво уповільнюється за більшістю товарних груп. Річні темпи зростання експорту становили 26,4% (порівняно з 42,7% у червні). Перш за все, це пов`язано з низькими обсягами експорту продукції АПК (на 1,6% нижче, ніж у липні 2010 року). Поставки зернових нового врожаю на зовнішні ринки майже зупинилися через вихід на ці ринки російських конкурентів із демпінговими цінами. Також на фоні триваючого погіршення прогнозів щодо розвитку світової економіки спостерігається уповільнення зростання вартісних обсягів за основними групами українського експорту: чорних металів та виробів із них - до 25,1% (у першому півріччі - 36%), продукції хімічної галузі - до 54,5% (у першому півріччі - 62,8%), машин і устаткування - до 29,8% (у першому півріччі - 36,3%).

Темпи зростання імпорту товарів зрівнялися з відповідним показником для експорту.

Падіння річних темпів зростання імпорту товарів до 26,3% (порівняно з 45,3% у червні) було перш за все викликане різким скороченням поставок природного газу. Вартісні обсяги імпорту природного газу в липні були в 2,1 раза менші, ніж середньомісячні обсяги в першому півріччі навіть в умовах суттєвого підвищення ціни. Крім того, в липні скорочувалися річні темпи зростання імпорту продукції машинобудування (до 51,4%, порівняно з 65% у червні) й хімічної галузі (до 12,6%, порівняно з 24,4% у червні).

Профіцит фінансового й капітального рахунку в липні був достатній для повного покриття дефіциту поточного рахунку. Формування профіциту фінансового рахунку в липні в 682 млн. дол. (на відміну від дефіциту в 95 млн. дол. у червні) було забезпечено перш за все за рахунок скорочення на 684 млн. дол. зовнішніх активів резидентами України (наданих кредитів і розміщених депозитів за кордоном). За перші 7 місяців профіцит фінансового рахунку зріс до 5,2 млрд. дол. (порівняно з 4,9 млрд. дол. за відповідний період 2010 року).

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(УНІАН)