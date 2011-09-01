Курс НБУ на 01.09.11

Офіційний курс НБУ на 01.09.11100 USD - 797.1200 (31 серпня - 797.0700)100 EUR - 1151.8384 (31 серпня - 1147.9402)10 RUR - 2.7556 (31 серпня - 2.7621)Облікові курси банківських металів на 01.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-145554.11 (31 серпня-142755.24)961 XAG 10 Срібло-3296.09 (31 серпня-3260.02)962XPT10Платина-147905.62(31 серпня-145863.81)964XPD10Паладій-62175.36 (31 серпня-60338.20)

Офіційний курс НБУ на 01.09.11 100 USD - 797.1200 (31 серпня - 797.0700) 100 EUR - 1151.8384 (31 серпня - 1147.9402) 10 RUR - 2.7556 (31 серпня - 2.7621) Облікові курси банківських металів на 01.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-145554.11 (31 серпня-142755.24) 961 XAG 10 Срібло-3296.09 (31 серпня-3260.02) 962XPT10Платина-147905.62(31 серпня-145863.81) 964XPD10Паладій-62175.36 (31 серпня-60338.20)

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