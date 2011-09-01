Комітет Європарламенту може порекомендувати завершити переговори з Україною до кінця року

Брюссель. Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту може виступити з рекомендацією Раді ЄС та Єврокомісії завершити переговори з Україною про нову угоду до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Ричарда Ентоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща), перше обговорення якої відбулося 31 серпня на засіданні комітету.

«Досягнути необхідного прогресу з метою швидкого укладання угоди про асоціацію між ЄС та Україною не пізніше, ніж наприкінці 2011 року», - зазначається у переліку запропонованих у доповіді рекомендацій Раді ЄС та Єврокомісії.

При цьому у проекті висловлюються рекомендації щодо необхідності підписання угоди вже у першій половині 2012 року і підготовки усіх необхідних для ратифікації документів до кінця 2012 року.

Проект доповіді передбачає рекомендувати Раді ЄС та Єврокомісії забезпечити Україну необхідною фінансовою, технічною та юридичною допомогою під час реалізації положень угоди про асоціацію, створити програми обміну чиновниками для спрощення реалізації положень угоди, зокрема, в галузі створення зони вільної торгівлі, а також надати допомогу українській владі щодо інформування українського народу про угоду про асоціацію задля підтримки необхідних реформ.

Серед рекомендацій – посилення співпраці між ЄС та Україною у сфері захисту прав людини та фундаментальних свобод, запровадження чіткого моніторингового механізму за виконанням положень угоди про асоціацію, посилення діалогу між ЄС і політичними партіями в Україні, а також сприяння внутрішньому міжпартійному діалогу в Україні.

Крім того, у проекті доповіді містяться рекомендації щодо посилення співпраці між Європейським Союзом та Україною в сфері енергетики, посилення програм студентських обмінів між Євросоюзом та Україною, надання допомоги у реалізації законодавства щодо захисту навколишнього природного середовища, а також – встановлення конкретної кінцевої дати запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

Проект доповіді із доповненнями Комітету з питань міжнародної торгівлі буде передано на розгляд у Комітет з питань закордонних справ Європарламенту, який розгляне його на засіданні всередині вересня.

Після цього проект буде винесено на голосування до сесійної зали Європарламенту.