Табачник не приїхав у столичну школу №25. Вчора Льовочкін заявив про його відставку

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні не братиме участь в презентації спільного проекту російських і українських учених "Віртуальна школа", яка проходить в столичній школі номер 25.

Як передає кореспондент "Сегодня", про це стало відомо буквально за 10 хвилин до початку лінійки.

Водночас, Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ на урочистість прибув.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня на зустрічі з журналістами глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН на запитання, чи прогнозується відставка Д.ТАБАЧНИКА, заявив: «Поза сумнівом, так».