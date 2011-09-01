Анонс на 1 вересня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе відкриту лекцію для студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка на тему: «Місце та перспективи України в нестабільному і мінливому світі».

* ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанія Shell підпишуть оновлений Договір про спільну діяльність з пошуку і видобутку вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* ГО «Асоціація захисту прав вкладників» з ініціативними групами ліквідованих банків «АРМА», "Європейський банк розвитку та заощаджень", "ОЛБанк", "Інтерконтінентбанк" і "Гарант" починають безстрокове пікетування Нацбанку щочетверга з метою привернути увагу до проблем, що існують при ліквідації банків.

* Відбудеться прес-конференція до 15-ї річниці введення гривні в Україну на тему: «Злети і падіння української національної валюти». Учасники: один з учасників проведення грошової реформи 1996 року Віктор Суслов і фінансовий аналітик Ерік Найман.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України. Питання порядку денного: Про розгляд проекту Регламенту Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг; Про розгляд і затвердження проекту постанови «Про затвердження Механізму визначення фонду оплати праці суб`єктам господарювання у сфері централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, діяльність яких ліцензується Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг».

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