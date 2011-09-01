ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Україна вийшла на рекордний за 20 років видобуток газу на Чорноморському шельфі» пише - вперше за останні 20 років «Чорноморнафтогаз» видобуває понад 2,5 млн куб. м природного газу на добу на чорноморських родовищах. Як повідомляє прес-служба компанії, вийти на рекордний видобуток дозволило дооблаштування двох діючих родовищ на шельфі Чорного моря...

http://delo.ua/business/ukraina-vyshla-na-rekordnuju-za-20-let-dobychu-gaza-na-chernomorskom-163702/

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Також «Діло» в публікації «На резиденцію Януковича в Криму виділили 4 млн грн після відпочинку в ній президента» пише - Головне управління санаторно-курортних установ в АР Крим Держуправління справами при президенті провело закупівлю робіт з реконструкції державних резиденцій в Криму. Мова йде про реконструкцію будівель резиденцій № 6, 8 смт. Форос (Крим). Роботи виконуватиме «28 управління начальника робіт» Міністерства оборони. У 2011 році на реконструкцію держрезиденцій в Криму та будівництво двох вертолітних майданчиків буде витрачено 152,3 млн грн...

http://delo.ua/ukraine/na-rezidenciju-janukovicha-v-krymu-vydelili-4-mln-grn-posle-otdyh-163686/

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«Діло» в публікації «Польща: Ціна на газ з Росії має бути знижена» пише - у Польщі є серйозні підстави вимагати від "Газпрому" зниження цін на газ, заявив у середу віце-президент найбільшої енергетичної компанії республіки "Польске Гурництво Нафтове и Газовництво" (ПГНіГ) Радослав Дудзінскій...

http://delo.ua/world/polsha-cena-na-gaz-iz-rossii-dolzhna-byt-snizhena-163694/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Європарламент відірвався від переслідувань», в якому пише - вчора комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі обговорив перспективи укладення договору про асоціацію між Україною та ЄС у нинішньому році. Європейські депутати, що раніше вивчали можливість припинення переговорів, зійшлися на думці, що угоду необхідно підписати якнайшвидше, незважаючи на арешт екс-прем'єра Юлії Тимошенко...

http://www.kommersant.ua/doc/1763320

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Митний не союзник», в якому пише - Міністерство промисловості і торгівлі Росії вчора порушило повторне спеціальне розслідування щодо імпорту нержавіючих труб на єдину територію Митного союзу (МС). Це основний ринок збуту продукції для українських виробників, найбільшим з яких є холдинг Centravis. Враховуючи розбіжності з Росією щодо входження України в МС, ймовірність продовження терміну дії мит досить велика, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1763334

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Банкірів чекає борговий листопад», в якому пише - на сьогодні частина прострочення за кредитами, що сформувалася під час кризи, стане старше трьох років і перейде до розряду недохідних активів. За оцінками колекторів, при правильному підході до стягнення прибутковість таких портфелів може скласти 10-15%...

http://finance.eizvestia.com/full/bankirov-zhdet-dolgovoj-listopad

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Газ залишать чукчам», в якому пишуть - України має намір домогтися від «Газпрому» значного зниження обсягів газових постачань наступного року, всупереч чинним договорам, умови яких у російській монополії відмовляються змінити. У «Газпромі» вважають, що така заява безпідставна. А експерти прогнозують загострення у відносинах між країнами...

http://state.eizvestia.com/full/gaz-ostavyat-chukcham

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Вільні патенти змінять фармацевтику», в якому пишуть - терміни патентного захисту препаратів ще не минули, а ринок вже почав хвилюватися. Світові гравці фармацевтики готуються до нового етапу для галузі. І хоча обвал патентів ще не закінчився, ринок уже почав перейматися угодами зі злиття та скупкою брендів...

http://markets.eizvestia.com/full/svobodnye-patenty-izmenyat-farmacevtiku

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Газета «Сьогодні» у публікації «Наших злодіїв і корупціонерів будуть вистежувати з космосу» пише - у кримському уряді планують встановити тотальний контроль за корупціонерами і ледарями. Слідкувати за ними будуть за допомогою супутників. У яку суму обійдеться проект космічного стеження, поки не відомо...

http://www.segodnya.ua/news/14284040.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Найкраще жити в Австралії, а Канада опустилася на друге місце» пише - згідно з дослідженням аналітиків британської компанії The Economist Intelligence Unit, кращим містом на планеті є австралійський Мельбурн, який і очолив список Global Liveability Survey з 140 міст світу...

http://www.segodnya.ua/news/14284080.html



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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Газова гра з Росією: Україні вже час ходити з "козирів"...» пише - ходи для перемоги в "газовій" партії з Росією у влади є і досить сильні. Але немає того, хто взяв би на себе сміливість їх зробити... Втім, давно пора "тримати спину рівно", відмовившись від прогинів і демонстрації бажання поступатися і погоджуватися...

http://economics.unian.net/rus/detail/100472

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Роскомнадзор захистить неплатників за кредитами» пише - в Росії у тих, хто не платить за кредитами, з'явився несподіваний захисник - Роскомнадзор. Відомство отримує все більше скарг на незаконну передачу персональних даних від банків колекторам і розпочало кампанію по боротьбі з порушниками...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1353991/povod_ne_platit

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Також «Ведомости» в публікації «Реформа держзакупівель почекає до виборів» пишуть - в Росії реформа держзакупівель знову відкладається через міжвідомчі розбіжності. Тепер уряд постарається надати погоджені пропозиції до Кремля до 1 листопада, і реформа навряд чи пройде до виборів президента...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1353993/zakupka_nevypolnima

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Видання «Известия» в публікації «Партійцям - знижка» пише - в Росії постачальники техніки готові надати 25-відсоткову знижку опозиційним партіям при закупівлі відеокамер для спостереження за виборами...

http://www.izvestia.ru/news/499120

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Видання «Коммерсант-Россия» в публікації «Оборонзамовлення обговорюють і не виконують» пише - 31 серпня закінчився термін, призначений прем'єром Володимиром Путіним на укладення контрактів між Міністерством оборони та підприємствами оборонно-промислового комплексу в рамках держоборонзамовлення на 2011 рік (ДОЗ-2011). Так і не вирішеними залишилися проблеми військових з Об'єднаною авіабудівною корпорацією, Об'єднаною суднобудівною корпорацією і Московським інститутом теплотехніки. Ні промисловість, ні військові не готові будувати прогнози щодо закінчення контрактації ДОЗ-2011...

http://www.kommersant.ru/doc/1763040

(УНІАН)

