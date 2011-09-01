У сфері дерегуляції підприємництва відбулася революція - експерт

13:52, 01 вересня 2011
Різне
0

«Революційними» назвав результати перегляду 35 тис. регуляторних актів, що регламентують підприємницьку діяльність, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили в Раді підприємців.

За словами А.ЗАБЛОВСЬКОГО, проміжні результати роботи, проведеної відповідно до Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", заслуговують "особливої і пильної уваги з боку підприємницької спільноти".

Експерт підкреслив, що завершення роботи із внесення змін або скасування регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, є першочерговим завданням для створення конкурентного бізнес-середовища, усунення часто штучних перешкод для нормального ведення бізнесу в Україні.

У той же час, зазначив А.ЗАБЛОВСЬКИЙ, необхідно забезпечити максимальну публічність цього процесу з тим, щоб провести не тільки кількісний, але й якісний громадський аудит згаданих регуляторних актів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, на кінець серпня були внесені зміни або скасовані 98,5% актів з понад 35 тис. регуляторних актів, що діють переважно у сфері місцевих податків і зборів, фінансів і ціноутворення, управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.

А.КЛЮЄВ доручив регіональній владі повністю завершити роботу по перегляду актів до 7 вересня 2011 року.

Він також повідомив, що 14 вересня питання про проведену роботу зі скорочення регуляторних актів буде розглянуто на Раді регіонів, яку проведе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter