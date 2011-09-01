У сфері дерегуляції підприємництва відбулася революція - експерт

«Революційними» назвав результати перегляду 35 тис. регуляторних актів, що регламентують підприємницьку діяльність, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили в Раді підприємців.

За словами А.ЗАБЛОВСЬКОГО, проміжні результати роботи, проведеної відповідно до Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", заслуговують "особливої і пильної уваги з боку підприємницької спільноти".

Експерт підкреслив, що завершення роботи із внесення змін або скасування регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, є першочерговим завданням для створення конкурентного бізнес-середовища, усунення часто штучних перешкод для нормального ведення бізнесу в Україні.

У той же час, зазначив А.ЗАБЛОВСЬКИЙ, необхідно забезпечити максимальну публічність цього процесу з тим, щоб провести не тільки кількісний, але й якісний громадський аудит згаданих регуляторних актів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, на кінець серпня були внесені зміни або скасовані 98,5% актів з понад 35 тис. регуляторних актів, що діють переважно у сфері місцевих податків і зборів, фінансів і ціноутворення, управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.

А.КЛЮЄВ доручив регіональній владі повністю завершити роботу по перегляду актів до 7 вересня 2011 року.

Він також повідомив, що 14 вересня питання про проведену роботу зі скорочення регуляторних актів буде розглянуто на Раді регіонів, яку проведе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.