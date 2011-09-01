Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вручив керівникам районів Одеської області ключі від 38 шкільних автобусів, придбаних за кошти обласного і держбюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, А.КЛЮЄВ під час поїздки до Одеської область також взяв участь у відкритті нової Олександрівської загальноосвітньої школи.

Під час церемонії відкриття школи А.КЛЮЄВ відзначив, що якісна шкільна освіта і виховання є важливими чинниками для успіху країни.

«Ця школа випускатиме людей, які працюватимуть на Україну, на розвиток її економіки і культури. Я хочу побажати учням, вчителям і батькам, щоб у цій школі навчалося якомога більше дітей, і щоб вони вчилися якнайкраще. Щоб вони завжди були щасливими і гідними власних батьків», - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр також оглянув класи нової будівлі школи і посадив дерево на шкільному дворі.

Після огляду нового шкільного стадіону А.КЛЮЄВ недовго пограв зі школярами у футбол.

За інформацією Одеської облдержадміністрації, в 2011 році в області вже відкрито 5 нових шкіл, а до кінця року планується відкрити ще дві.

*** Олександрівська школа відкрилася в 40-х років XIX століття як дворічна церковно-приходська. У 1903 році було побудовано нову будівлю для початкової школи, що збереглася до сьогоднішнього дня.

За 100 років Олександрівську школу закінчили близько 40 тисяч учнів.

У селищі Олександрівка проживає 650 дітей шкільного віку, в школі навчалося 392 учні. Решта дітей вимушені їздити на навчання до шкіл м. Іллічівська.

На сьогоднішній день побудовано новий триповерховий корпус, реконструйовано старі приміщення школи. Вартість будівництва і шкільного устаткування становить 33,9 млн. грн.