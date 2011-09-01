Янукович звільнив посла України в Румунії та призначив послів у Боснії і Герцеговині та в Конго
15:46, 01 вересня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Маркіяна КУЛИКА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії. Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія Олександра ЛЕВЧЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом.
Також ще одним указом Президент України призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Габонській Республіці Сергія МІШУСТІНА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго за сумісництвом.
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