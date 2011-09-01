Держкомпідприємництво відкрило оперативну телефонну лінію

З 1 вересня на виконання доручення першого віце-прем’єр-міністра-міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія Клюєва у Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва запрацювала телефонна лінію зворотного зв’язку з населенням з питань дерегуляції та розвитку підприємництва.

Робота здійснюється за такими напрямками:

- надання оперативних правових консультацій, які сприятимуть у здійсненні підприємницької діяльності;

- вжиття заходів для припинення неправомірних дій з боку посадових осіб органів влади, оперативне реагування на гострі проблеми в регіонах;

- залучення підприємців до опрацювання законопроектів Держкомпідприємництва;

- інформування підприємців щодо програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» тощо.

Номер комітетської телефонної лінії: (044) 285-80-42. Звернення прийматимуться щодня, крім вихідних та святкових днів. Телефонна лінія працює без перерви на обід.

Чергування на «Телефонній лінії» здійснюють працівники структурних підрозділів Держкомпідприємництва відповідно до графіку:

З 9.00 до 16.00 (п’ятниця до 15.00)

Понеділок - Департамент регуляторної політики

Вівторок - Департамент дозвільної системи

Середа - Департамент ліцензування

Четвер - Департамент корпоративної та соціальної відповідальності

П’ятниця - Департамент стратегії та розвитку підприємництва

З 16.00 до 18.00 (п’ятниця до 16.45)

Понеділок - Департамент правової та законотворчої роботи – правова допомога

Вівторок - Департамент регіональної політики

Середа - Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення

Четвер - Питання нагляду та контролю

П’ятниця- Управління з питань зовнішньоекономічної діяльності

Телефонна лінія має електронну скриньку для отримання повідомлень від громадян та оперативного реагування deregulation@dkrp.gov.ua.