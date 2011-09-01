Анонс на 2 вересня

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв проведе нараду з розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування.

* 2-3 вересня відбудеться робочий візит Президента України Віктора Януковича до Республіки Таджикистан для участі в черговому засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав. Делегацію МЗС України на засіданні ради міністрів закордонних справ очолить міністр Костянтин Грищенко. У рамках засідань В.Янукович і К.Грищенко проведуть ряд двосторонніх зустрічей з главами делегацій держав учасниць СНД з метою обговорення проблематики міждержавних відносин, а також актуальних питань світової політики.

* Відбудеться Другий Український Форум з управління інтернетом (IGF-UA), який буде тривати два дні. Мета Форуму - обговорення найважливіших проблем розвитку інформаційного співтовариства, консолідація зусиль влади, бізнесу, інтернет-спільноти, професійної та академічної еліти заради прискорення впровадження в життя досягнень інформаційних технологій, створення умов для всебічного розвитку інтернет-простору. Організатори: Інтернет Асоціація України (ІнАУ) та Комісія з питань науки та ІТ Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

* Відбудеться прес-конференція керівника групи радників голови Національного Банку України Валерія Литвицького на тему: "Макроекономіка на старті другого півріччя: активи, пасиви, перспективи".

* Відбудеться круглий стіл Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Конфедерації будівельників України на тему: «Міста України на шляху до повернення громадянам вільного публічного простору - паспортизація вулиць».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція про шокуючі подробиці розгортання подій навколо боротьби за повернення книжкового магазину «Сяйво» київській громаді. Учасники: директор книжкового магазину «Сяйво» Алла Лазуткіна, заст. директора книгарні Алла Решетнікова, адвокат книгарні Олег Король, громадський захисник книгарні Костянтин Клімашенко, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець. Після багатьох років боротьби за повернення книжкового магазину «Сяйво» київській громаді колектив підприємства ТОВ книжковий «Магазин «Сяйво» отримав від київської влади шокуюче і несправедливе повідомлення, яке докорінно змінює подальшу долю книжкового магазину і ставить під сумнів перспективи його існування взагалі! Колектив книгарні «Сяйво» не планує відступати.

* Розпочне роботу «Форум ділових людей України» на тему: «20 років українському бізнесу: минуле, сучасне, майбутнє». Організатори - Комітет Верховної Ради з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва, Європейська бізнес асоціація, Український кредитно-банківський союз, Програма сприяння парламенту, Асоціація приватних роботодавців. Доповідачі: Н.Королевська - голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва; Владислав Каськів - голова Держагентства з інвестицій та управління Національними проектами; Мартін Райзер - директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові, інші.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю голови ДПС України Віталія Захарченка.

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