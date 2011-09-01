Курс НБУ на 02.09.11
19:42, 01 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 02.09.11100 USD США - 797.1700 (на 1 вересня - 797.1200) 100 EUR - 1138.7573 (на 1 вересня - 1151.8384) 10 RUR - 2.7592 (на 1 вересня - 2.7556) Облікові курси банківських металів на 02.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-144726.21 (на 1 вересня-145554.11) 961XAG10Срібло-3305.86 (на 1 вересня-3296.09) 962XPT10Платина-147476.45 (на 1 вересня-147905.62) 964XPD10Паладій-62657.56 (на 1 вересня-62175.36)
Офіційний курс НБУ на 02.09.11
100 USD США - 797.1700 (на 1 вересня - 797.1200)
100 EUR - 1138.7573 (на 1 вересня - 1151.8384)
10 RUR - 2.7592 (на 1 вересня - 2.7556)
Облікові курси банківських металів на 02.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 144726.21 (на 1 вересня - 145554.11)
961 XAG 10 Срібло - 3305.86 (на 1 вересня - 3296.09)
962 XPT 10 Платина - 147476.45 (на 1 вересня - 147905.62)
964 XPD 10 Паладій - 62657.56 (на 1 вересня - 62175.36)
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