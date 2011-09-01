Головне на 1 вересня

Фінанси

З 1 вересня підвищується посадовий оклад працівників першого тарифного розряду

Із сьогоднішнього дня підвищується посадовий оклад (тарифна ставка) працівників першого тарифного розряду.

Згідно з урядовою постановою від 11 травня 2011 року №524, відповідні зміни Кабмін вніс до постанови від 30 серпня 2002 року №1298.

Документом передбачається, що «в 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з тарифного розряду (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 січня – 613 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 635 грн., з 1 вересня – 641 грн., з 1 жовтня – 660 грн., з 1 грудня – 704 грн.»

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням цих посадових окладів, індексується відповідно до Закону «Про індексацію грошових доходів населення».

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Уряд для полегшення ведення бізнесу пропонує скасувати печатки

Уряд України пропонує для полегшення відкриття і ведення бізнесу відмінити обов`язкове використання печаток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку Андрія КЛЮЄВА.

За інформацією прес-служби, відповідний законопроект був схвалений на засіданні Кабінету Міністрів 31 серпня. За словами першого віце-прем`єра, законопроект дозволяє добровільне використання печаток суб`єктами господарювання приватного права, що дасть можливість спростити і здешевити процедуру відкриття нового підприємства. А.КЛЮЄВ зазначив, що за рейтингом "Легкість ведення бізнесу" (Doing Business), який складається експертами Всесвітнього Банку, за показником «Легкість започаткування бізнесу» Україна серед 183 країн посідає 118 місце. «Нікого не може влаштовувати, що з пострадянських країн гірші, ніж Україна, позиції має тільки Таджикистан. Це черговий крок щоб виправити ситуацію, адже поліпшення оцінки міжнародними експертами процедур створення і ведення бізнесу в Україні позитивно вплине на інвестиційну привабливість вітчизняної економіки», - заявив перший віце-прем`єр-міністр. За даними Мінекономрозвитку, в 2010 році обсяг інвестицій в основний капітал у перерахунку на душу населення в Україні склав $ 229, тоді як у сусідніх пострадянських країнах: у Росії - $ 2106, Казахстані - $ 2038, Білорусі - $ 1870, Азербайджані - $ 1387, Узбекистані - $ 338.

А.КЛЮЄВ зазначив, що системні кроки уряду дали певний результат: загальний обсяг інвестицій в основний капітал у січні-червні 2011 року зріс майже на 16% проти падіння на 7,4% у січні-червні 2010 року. Але, за його словами, в Україні необхідно ще провести «величезну» роботу з поліпшення інвестиційного клімату. Перший віце-прем`єр також заявив, що відмова від обов`язкового використання печаток дозволить уникнути зловживань, пов`язаних з легкістю їх підробок, що сьогодні часто використовується при рейдерстві та різних методах шахрайства. Як приклад, А.КЛЮЄВ назвав проблему передачі печатки попереднім керівництвом новопризначеному, що набула вже «системний характер». Це часто призводить до суттєвих збитків для бізнесу, адже відсутність печатки фактично зупиняє роботу підприємства, заявив він. На думку А.КЛЮЄВА, відмова від обов`язкового застосування печаток і перехід до обов`язковості в документах лише особистого підпису, дозволить уникнути значної частини таких проблем.

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ПЕК

Україна зробить ще одну спробу скинути ціну на газ - Азаров

Україна зробить ще одну спробу щодо переговорів з Росією про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час лекції для студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка «Місце і перспективи України в нестабільному і змінному світі».

«Що нам робити з цим контрактом? – сказав М.АЗАРОВ. - Ми зробимо ще одну спробу домовитися з нашими російськими колегами».

«Ще раз наголошую, що, незважаючи на те, що звучить від нашої дружньої Росії, яку ми дуже цінуємо, і з якою ми дуже хочемо будувати абсолютно нормальні рівноправні дружні економічні інтеграційні відносини, ми ще раз спробуємо домовитися. Якщо цього не відбудеться, то, безумовно, вся відповідальність за наслідки ляже на тих керівників, які не хочуть прислухатися до наших аргументів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів.

30 серпня 2011 року прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив, що зниження ціни на російський газ є необхідною умовою покращення торгового сальдо України. «Зараз перед нами дуже багато завдань, одним із яких є імпортозаміщення. Як ви знаєте, у нас є проблеми – негативне сальдо нашого торгового балансу, коли експорт у нас менший, ніж імпорт. Це велика проблема для будь-якої держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це пов`язано, перш за все, з тим, що Україна має «дисбаланс з Російською Федерацією» у зв`язку зі зростанням ціни на російський газ. За словами прем`єра, цей дисбаланс можна ліквідувати, переглянувши газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

31 серпня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що здивований позицією керівництва України з питання про ціну на газ, і назвав підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

"Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви маєте стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну Росії, наприклад, таку, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ у Сочі в бесіді з російськими журналістами, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, 30 серпня М.АЗАРОВ заявив, що Україна впродовж найближчих років має скоротити обсяги закупівлі російського газу в три рази. Зокрема, він відзначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ.

31 серпня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Того ж дня голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що Україна щорічно зобов`язана сплачувати за не менш як 33 мільярдів кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити до України і 27, і 26, і 29 млрд. кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що у будь-якому разу НАК «Нафтогаз України» оплачуватиме постачання з розрахунку не менш як 33 млрд. кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що такі умови «бери чи плати» у діючому контракту.

Крім того, О.МІЛЛЕР відзначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і впродовж всього терміну контракту (підписаного до 2019 року – УНІАН).

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«Укргазвидобування» і Shell підписали оновлений договір про спільну діяльність

Сьогодні в Києві ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанії Shell Exploration&Production Ukraine I B.V. і ООО «Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн I» підписали договір про спільну діяльність з пошуку і видобутку вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники компаній підписали договір у присутності міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і головного управляючого директора корпорації Shell Петера ВОЗЕРА.

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НКРЕ звернеться до "Нафтогазу" з пропозицією звільнити голову правління "Севастопольгазу"

Національна комісія регулювання електроенергетики звернеться до НАК «Нафтогаз України» з пропозицією розглянути питання про відповідність посаді голови правління ВАТ «Севастопольгаз» Олега ЛАКТІОНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НКРЕ Сергій ТИТЕНКО сьогодні за результатами розгляду комісією питання про порушення "Севастопольгазом" ліцензійних умов і правил.

За словами С.ТИТЕНКА, комісія також звернеться до Севастопольської міської державної адміністрації з пропозицією провести окреме засідання керівництва МДА з керівництвом "Севастопольгазу", де розглянути дії компанії, які, на думку регулятора, ставлять під загрозу безперебійне забезпечення споживачів міста природним газом.

Під час розгляду питання представник комісії повідомила, зокрема, що "Севастопольгаз" порушив пункт 3.8 ліцензійних умов, не виконавши постанову Кабміну №247, згідно з якою міськгаз був зобов`язаний переукласти договори з промисловими споживачами, внісши до них зміни, що стосуються перерахування грошей за поставлений газ на рахунки зі спеціальним режимом використання.

Крім того, компанія відмовилася надати регулятору ряд запитаних ним документів, пов`язаних з її діяльністю.

Як штрафні санкції щодо компанії пропонувалося застосувати або накладення штрафу у розмірі 100 тис. грн., або тимчасове припинення дії ліцензії.

Проте НКРЕ обмежилася накладенням штрафу у розмірі 50 тис. грн. і одночасно вирішила звернутися до НАК «Нафтогаз України» і Севастопольської МДА зі згаданими вище пропозиціями.

Нагадаємо, що О.ЛАКТІОНОВ був призначений на посаду голови правління "Севастопольгазу" в листопаді 2010 року. До цього він був керівником Тираспольського верстатобудівного заводу. У 2002-2003 роках працював директором управління капітального будівництва НАЕК «Енергоатом».

За даними ЗМІ, О.ЛАКТІОНОВ був призначений на посаду голови правління ""Севастопольгазу" за пропозицією першого віце-прем`єра, міністра економічного розвитку України Андрія КЛЮЄВА.

На сьогоднішній день 50% плюс 1 акція ВАТ "Севастопольгаз" володіє НАК «Нафтогаз України».

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Азаров: з «Нафтогазу» буде виділена видобувна компанія

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що з НАК «Нафтогаз України» буде виділена видобувна компанія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час лекції для студентів Київського національного університету ім. Шевченко.

«Ми прийняли рішення піти на реструктуризацію компанії «Нафтогаз» і виділити, відповідно, газовидобувну компанію», - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що планується розміщення акцій створюваної компанії на зовнішньому ринку.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що більша частина акцій цієї компанії буде у власності держави.

«Ми розраховуємо отримати дуже серйозний ресурс порядку 6-10 млрд дол., який дозволить нам перекласти витрати з бюджету на плечі інвесторів», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня М.АЗАРОВ повідомив, що уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації та реорганізації НАК «Нафтогаз України».

В середині березня ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявив, що керівництво «Нафтогазу» готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається кілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», у тому числі створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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ЖКГ

Нацкомпослуг затвердила свій регламент і механізм визначення фонду оплати праці ліцензіатів

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг затвердила регламент роботи комісії, а також механізм визначення фонду оплати праці підприємствам у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення, діяльність яких регулюється комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були ухвалені сьогодні на першому засіданні Нацкомпослуг.

Як відзначив голова Нацкомпослуг Валерій САРАТОВ, регламент встановлює порядок організаційної діяльності комісії, порядок розробки і узгодження нормативно-правових актів, порядок проведення нарад, взаємодії комісії з іншими органами влади, ЗМІ та громадськістю тощо. Регламент, який складається з шести розділів, затверджується постановою Нацкомпослуг.

Регулятор також одноголосно затвердив механізм визначення фонду оплати праці (ФОП) суб`єктам господарювання у сфері централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, діяльність яких ліцензується Нацкомпослуг.

Як пояснив член Нацкомпослуг Валерій КАЛЬЧЕНКО, комісія розробила порядки формування тарифів для підприємств тепло- і водопостачання, які сьогодні перебувають на узгодженні Міністерства юстиції.

Він відзначив, що фонди оплати праці є однією зі складових собівартості тарифів.

За словами В.КАЛЬЧЕНКА, механізм розроблено з метою уніфікації фонду оплати праці ліцензіатів Нацкомпослуг, при цьому за основу взято механізм визначення ФОП ліцензіатів Національної комісії регулювання електроенергетики, який застосовується вже чотири роки.

Механізм передбачає приведення середнього рівня заробітної плати з розрахунку на одного штатного співробітника ліцензіатів Нацкомпослуг до середньомісячного по країні, якщо рівень його оплати праці нижчий, і до середньомісячного по регіону, якщо рівень оплати праці працівників ліцензіата вищий, ніж середньомісячний по країні.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів було ухвалено Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу зі створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.

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Нацкомпослуг на засіданні 15 вересня розгляне питання встановлення тарифів ліцензіатам

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг на відкритому засіданні 15 вересня планує розглянути питання встановлення тарифів підприємствам водо- і теплопостачання, діяльність яких ліцензується регулятором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник Нацкомпослуг Валерій САРАТОВ після першого засідання комісії.

«Ми розглядатимемо питання по регіонах щодо встановлення тарифів, по тих підприємствах, які будуть готові до розгляду», - сказав він.

В.САРАТОВ зазначив, що з 80 ліцензіатів по воді 54 підприємства надали комісії розрахунки.

«Ми дали зауваження. Окремі підприємства вже готові для розгляду на комісії. Зараз готові шість підприємств», - додав він.

За словами керівника Нацкомпослуг, гірший стан справ у теплопостачанні, «тому що зараз із 298 підприємств 114 подали розрахунки, і лише одне готове для розгляду на комісії – це «Київенерго».

Водночас В.САРАТОВ не зміг уточнити, коли будуть затверджені тарифи по всіх ліцензіатах комісії.

«Я не можу цього сказати, тому що ми маємо обмежений вплив на ці підприємства. Тому що вони самі виходять на комісію з питанням перегляду тарифів», - сказав він.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Нацкомпослуг затвердила регламент роботи комісії, а також механізм визначення фонду оплати праці підприємствам у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення, діяльність яких регулюється комісією.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був прийнятий Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президенту проект указу про створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.

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Будівництво

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні у 2012 р. складе 4 тис. 696 грн/кв.м

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні у 2012 році складе 4 тис. 696 грн/кв. м.

Про це йдеться в наказі Міністерства регіонального розвитку та будівництва (№ 155 від 19 серпня ц.р.), розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з наказом, міністерство затвердило і рекомендує до застосування дані прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла.

За розрахунками міністерства, найвищі показники вартості будівництва житла встановлені для Києва (5244 грн/кв. м.), Севастополя (5019 грн/кв. м) та Криму (4917 грн/кв. м).

При цьому найнижча опосередкована вартість будівництва житла зафіксована для Кіровоградської (4204 грн/кв. м), Луганської (4 260 грн/кв. м), Івано-Франківської (4282 грн/кв. м), Чернівецької (4300 грн/кв. м) областей.

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Промисловість

У Житомирі створять білорусько-українське СП з виробництва світлодіодної техніки

Мінськ. Білорусь і Україна планують вже нинішнього року створити спільне виробництво на базі одного з провідних в Україні виробників світлодіодної техніки у Житомирі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, який прибув з візитом до Мінська для обговорення спільних білорусько-українських проектів.

За його словами, обговорюється можливість залучення до цього проекту й інших науково-виробничих центрів України.

Крім того, зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО, сторони розглянуть можливість створення спільного підприємства з виробництва субстанцій для фармпрепаратів.

"Мова йде про розробку препаратів нового покоління, а також розробки в галузі хімії для АПК", - уточнив він.

При цьому В.СЕМИНОЖЕНКО підкреслив, що це далеко не єдині проекти, що передбачають формування спільних білорусько-українських виробництв. Зокрема, сторони обговорюють проект зі створення СП і в сфері машинобудування, а також інших галузях промисловості.

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Транспорт/Зв`язок

Організатором автоперевезень між Києвом і «Борисполем» буде КДМА

Організатором перевезень на приміському автобусному маршруті між Києвом і аеропортом «Бориспіль» виступатиме Київська міська державна адміністрація, яка надасть повноваження з організації перевезення пасажирів між столицею і міжнародним аеропортом.

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, відповідний проект Закону України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України « Про автомобільний транспорт» було затверджено на засіданні Кабінету міністрів України 31 серпня 2011 року.

Запропонованими змінами до зазначеного законопроекту буде вдосконалена процедура організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Згідно з діючою редакцією Порядку проведення конкурсу, організатором на автобусному маршруті загального користування на міжміському і приміському маршрутах, які проходять від Києва до населених пунктів Київської області та які не виходять за межі території області, виступає обласна держадміністрація. Як відзначають в міністерстві, передача права організації перевезень пасажирів на автобусному маршруті між столицею і аеропортом «Бориспіль» КДМА дозволить забезпечити транспортне обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу на належному рівні.

Відзначимо, відповідно до законодавства, проект Закону України буде подано на підпис Президенту України.

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КМУ затвердив угоду з Латвією про транзитні перевезення через порти

Україна і Латвійська Республіка налагоджують співпрацю у напрямі розвитку транзитних перевезень.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, підписання відповідної угоди між урядами держав затверджено постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Латвійської Республіки про транзитні перевезення з використанням портів та іншої транспортної інфраструктури».

Угода визначає основні засади і принципи співпраці України і Латвії у сфері забезпечення належного розвитку транзитних перевезень вантажів з використанням портів, іншої інфраструктури і встановлення конкурентоспроможних умов для здійснення таких перевезень.

Зокрема, згідно з положеннями Угоди, Україна і Латвійська Республіка зобов`язуються створити всі необхідні умови для використання власних портів та іншої транспортної інфраструктури при здійсненні транзитних перевезень. Сторони проводять оперативну роботу з виявлення й усунення причин, що перешкоджають ефективним транзитним перевезенням, у тому числі й контейнерним.

Крім того, Угодою передбачено співпрацю Міністерства інфраструктури України і Міністерства сполучення Латвійської Республіки з обміну інформацією про послуги, пов`язані з транзитними перевезеннями, а також з оперативного усунення затримок і труднощів, що виникають при здійсненні зазначених перевезень.

Для розгляду питань, які становитимуть взаємний інтерес і які пов`язані із застосуванням положень Угоди, буде створено спільну комісію, яка матиме можливість залучати до роботи експертів і створювати робочі групи.

Водночас Угода передбачає і співпрацю сторін з іншими державами - в рамках міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і Латвійська Республіка.

Реалізація Угоди сприятиме розвитку співпраці України і Латвії у галузі здійснення двосторонніх і транзитних перевезень вантажів з використанням потужностей власних портів, а також забезпечить належне завантаження транспортної системи України.

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Соцполітика

Кабмін схвалив програму подолання бідності до 2015 року

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 серпня схвалив законопроект «Про затвердження Загальнодержавної програми подолання і запобігання бідності на період до 2015 року».

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Проект програми розроблений на виконання указу Президента України від 26 лютого 2010 року №274 «Про невідкладні заходи з подолання бідності» з урахуванням положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Метою програми є здійснення заходів до 2015 року, направлених на зниження рівня бідності, подолання бідності серед працюючих і сімей з дітьми, особливо багатодітних сімей, а також інших категорій громадян.

Програма визначає основні напрями подолання бідності, зокрема, щодо підвищення соціальних стандартів, сприяння зайнятості населення, удосконалення оплати праці, підвищення пенсій, здійснення реформування пенсійної системи, соціального страхування, системи соціального захисту, медичного обслуговування, соціальної підтримки молоді, сімей і захисту прав дітей.

Для оцінки бідності передбачається упровадити відповідні критерії, а також моніторинг ефективності виконання програми.

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УНІАН