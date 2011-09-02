ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Заборгованість ліквідованих банків перед вкладниками зросла на 450 млн грн" пише - за 7 місяців поточного року зобов'язання банків, які знаходяться в процесі ліквідації, перед компаніями і населенням зросли на 20,2% - до 2,67 млрд грн.

http://delo.ua/finance/zadolzhennost-likvidiruemyh-bankov-pered-vkladchikami-vyrosla-na-163754/

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Також «Діло» в публікації «Незважаючи на невдоволення якістю, Росія продовжує їсти український сир» пише - не дивлячись на критику якості українського сиру російськими чиновниками статистика свідчить, що обсяги його експорту до Росії не впали. Експерти назвали це інформаційною війною, спрямованою на підвищення привабливості Митного союзу...

http://delo.ua/business/nesmotrja-na-nedovolstvo-kachestvom-rossija-prodolzhaet-est-ukrai-163760/

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«Діло» в публікації «Частіше інших українцям в шенгенській візі відмовляють посольства Італії, Латвії та Німеччини» подає аналіз власного дослідження щодо того, у які країни Європи проблемно потрапити українським громадянам, і рейтинг найбільш недружніх посольств...

http://delo.ua/lifestyle/chasche-drugih-ukraincam-v-shengenskoj-vize-otkazyvajut-posolstva-it-163755/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «З відносин йде тепло», в якому пише - вчора прем'єр-міністр Микола Азаров розповів про зусилля України, що застосовуються для мінімізації залежності від російського газу, а також підтвердив існування проблем у газових переговорах з Росією. Подолання перешкод, що виникли, є малоймовірним - Київ і Москва публічно заявляють про неприйнятність вимог один одного. Якщо конфлікт не буде вирішено до початку опалювального сезону, Україна має намір спробувати розірвати газовий договір 2009 року...

http://www.kommersant.ua/doc/1763803

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Астеліт» залишив свої умови», в якому пише - «МТС-Україна» - останній оператор, що відмовляється укладати договір про інтерконект по асиметричним тарифами з "Астелітом" (ТМ life:)) - програла йому в судовому спорі. Учора Київський апеляційний господарський суд зобов'язав компанії укласти договір на цей рік на умовах, невигідних МТС. Втім, у компанії все ще сподіваються на касацію...

http://www.kommersant.ua/doc/1764011

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Не дістанься нікому», в якому пише - виробники припинили продаж зерна як операторам, так і до Держрезерву. Вони протестують проти низьких закупівельних цін і квот, що призвели до збіднення господарств...

http://state.eizvestia.com/full/ne-dostansya-nikomu

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Дорогоцінна гавань», в якому пишуть - інвестори стали масово йти від фінансових ризиків в «алмазну гавань». На тлі нестримного зростання ціни на золото учасники ринку своєю «втечею» спровокували також і зростання цін на діаманти, вартість яких, починаючи з 2010 р., зросла на 50%...

http://finance.eizvestia.com/full/dragocennaya-gavan

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Надра сприймуть інвестиції», в якому пишуть - Міненерговугілля має намір розширити використання фінансового й технологічного потенціалу західних компаній для нарощування вітчизняного видобутку газу. У відомстві розраховують, що це допоможе здійснити плани по значному зниженню дорогих закупівель російського палива у найближчі п'ять-сім років...

http://markets.eizvestia.com/full/nedra-vosprimut-investicii

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Газета «Сьогодні» у публікації «У Львові сморід б'є по нервах, палить в горлі і заподіює головний біль» пише - в мерії повідомили, що на прибирання намулу і прокладку нових стоків потрібно... 100 млн гривень...

http://www.segodnya.ua/news/14284474.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У Криму чекають боргову посуху» пише - директора кримських водоканалів незадоволені тарифами на воду, а Керч залишать без води...

http://www.segodnya.ua/news/14284498.html



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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Чергове підвищення зарплат: куди «вкласти» 16 гривень...» пише - з 1 вересня оклади бюджетників зростуть. Можна тільки вітати дії Кабміну, особливо з урахуванням зростання інфляції і тарифів, держборгу і негативного торгового сальдо, газових проблем і ситуації на світових ринках...

http://economics.unian.net/rus/detail/100658

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Рахункова палата оцінила втрати «Газпрому» на інвестпрограмі у 28 млрд руб." пише - у 2009 р. «дочки» «Газпрому» втратили грошима і майном 28 млрд руб. - майже 4% його інвестпрограми. Компанія бореться з втратами, зазначають аудитори. Оцінка занижена, вважає міноритарний акціонер концерну Олексій Навальний...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1355060/kak_rastratit_milliardy

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Також «Ведомости» у публікації «Страсбурзький суд розглядає скаргу Грузії на російських військових» пишуть - Страсбурзький суд приступає до розгляду скарги Грузії на дії російських військових у ході південноосетинського конфлікту...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1355058/pervymi_nachali

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Видання «Известия» в публікації «У Росію зможуть літати всі європейські авіакомпанії» пише - Москва і ЄС збираються переукласти на нових умовах двосторонні міжурядові угоди про повітряне сполучення...

http://www.izvestia.ru/news/499246

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Видання «Коммерсант-Россия» у публікації «Військовий завод розчинився в офшорах» пише - Наро-Фомінський міський суд Московської області приступив до розгляду кримінальної справи щодо колишнього гендиректора військового заводу Олександра Яцкевича і екс-президента Російської товарно-сировинної біржі Павла Панова. Обидва звинувачуються у розкраданні нерухомого майна цього підприємства на суму понад 120 млн руб. Саме ж Наро-Фомінське ВАТ "90 експериментальний завод" в результаті дій підсудних у 2008 році виявилося банкрутом...

http://www.kommersant.ru/doc/1763791

(УНІАН)