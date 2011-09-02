Суд розпочав допит експертів у справі Тимошенко

На засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розпочався допит експерта Київського НДІ судових експертиз Галини ІЛЬЧУК, яку було викликано до суду на вимогу сторони захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, допит експерта розпочався після розгляду клопотань захисту і цивільного позивача.

Головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ після заміни представника цивільного позивача вкотре зробив зауваження захисту Ю.ТИМОШЕНКО. «Суд через дії адвокатів не може перейти до наступної стадії судового розгляду - допиту експертів», - заявив Р.КІРЄЄВ у той час, коли захист Ю.ТИМОШЕНКО вкотре намагався заявити протест на дії головуючого у справі судді.

Таким чином, адвокати Ю.ТИМОШЕНКО були позбавлені можливості заявити протест і до зали судового засідання було викликано для допиту експерта Г.ІЛЬЧУК.