Угода про ЗВТ з Євросоюзом буде підписана до кінця року - запевняє Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений у підписанні угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході спілкування з колективом ПП «Ярослав», що працює у сфері легкої промисловості.

«Наприкінці року ми підпишемо угоду», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня у Києві пройшов 17-й раунд переговорів про створення ЗВТ з ЄС.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ назвав його результати «позитивними».

Черговий, 18-й раунд, переговорів планується провести у другій половині вересня в Брюсселі.

20 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Брюсселя на запрошення президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ для досягнення політичних домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У грудні на саміті «Україна-ЄС» Київ очікує підписати угоду про асоціацію з ЄС, яка включає створення ЗВТ.