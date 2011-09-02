ДАІ провела «Урок безпеки» за підтримки «Фокстрот. Техніка для дому»

В останні дні літа і перші осені традиційно підвищується ризик дитячого травматизму на дорогах - учні йдуть до школи. Саме в цей час співробітники Управління ДАІ у всіх областях України активізують роботу з дітьми щодо профілактики дорожньо-транспортних пригод під девізом: «Увага, діти на дорозі!».

Новий 2011-й навчальний рік для київських школярів також розпочався незвично. «Урок безпеки» про важливість правил дорожнього руху (ПДР) відбувся в п`ятницю, 2 вересня, в Національному палаці мистецтв «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Фокстрот. Техніка для дому». Співробітники Управління ДАІ МВС України, журналісти газети «Комсомольська правда в Україні» за підтримки мережі супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому» зібрали разом понад 80 молодших школярів столичної гімназії № 56 у величезний імпровізований клас.

"Кожен з вас легко відповість на питання: «Що у нас найдорожче в житті?». Так, звичайно ж, саме життя, - так розпочала цей урок «класна вчителька», PR-директор «Комсомольської правди в Україні» Олена Мініна. - Для того щоб ви були живі і здорові, ми і зібралися на дуже важливий урок у вашому сьогоднішньому розкладі - «УРОК БЕЗПЕКИ».

Школярі почали навчання з арифметики. До них у гості на «Урок безпеки» прийшов генерал-майор міліції Валерій Лозовий, начальник управління Державної автомобільної інспекції України. За його словами, за 7 місяців цього року на дорогах країни сталося 1903 ДТП, в яких постраждали діти (на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року). Також на 20% стало менше ДТП, скоєних з вини дітей-пішоходів, і істотно (на 23%) зменшилася кількість дітей, які постраждали в таких подіях.

«На початку осені, в столиці та в усіх обласних, районних центрах ми проводимо місячник активної агітаційної роботи «Увага, діти на дорозі!», - розповів начальник управління ДАІ МВС України генерал-майор міліції Валерій Лозовий. - Дорослі ще раз нагадують дітям про ази дорожньої грамоти, а наші чергові співробітники працюють на вулицях поблизу навчальних закладів і вчать дітей правильно переходити дорогу».

Далі урок продовжився таким улюбленим предметом дітвори, як «Фізкультура». В гості до школярів приїхали найсильніші, найяскравіші учасники дорожнього руху - байкери. Як виявилося - не менш вразливі на дорозі, ніж діти.

«Порядку на дорогах не буде, поки не виросте нове покоління законослухняних пішоходів, - сказав Олексій «Аудитор» Гачковський (співвласник рок-н-рол байк пабу «Роут-66»), один з активних учасників мото-руху в столиці. - Ось чому ми тут, на вашому уроці, і завжди будемо по цей бік барикади».

Дітям було що послухати: Олексій Гачковський в 2007 році перейшов на мотоциклі ендуро Yamaha TTR250 Австралійський континент із західного узбережжя (місто Брум) через австралійські пустелі до східного узбережжя (міста Брізбен). А в 2008 році на Harley Davidson Road King перетнув Америку від Тихого океану (місто Сан Дієго, Каліфорнія) до Атлантичного (місто Дайтона, Флорида). Також своїми історіями про дорогу поділилися Ігор «Іноземець» Турцевич (власник компанії «Двері Білорусі»), Олексій «Сафін» Сафін (брендвойс «Нового Каналу»).

Після зустрічі з байкерами «Урок безпеки» продовжився «Співом»! До палацу Україна приїхали юні помічники ДАІ у профілактичній роботі - артисти шкільної команди КВН юних інспекторів руху «АВТОЛАДУ» з Немішаївської СШ № 2 (Київщина). Виявляється, ПДР можна проспівати і навіть станцювати! 35 років поспіль шириться в країні рух ЮІР, і вже 15 років ЮІРівці грають в КВН під девізом «Твій друг - безпечний рух!». Конкурс заснували і щорічно організовують Управління ДАІ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Всеукраїнський Союз автомобілістів Україна і торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому». Сотні талановитих школярів по всій Україні допомагають ДАІ в роботі серед однолітків, а виступи КВНщиків спрямовані на запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, прищеплюють повагу до професії міліціонера. Ось і старшокласники з Немішаєве майстерно провели свою частину «Уроку безпеки» для київських школярів!

Ну і яке ж шкільний розклад без «Малювання». Красиві і яскраві картинки з`явилися перед школярами з подачі відомої торгової мережі «Фокстрот. Техніка для дому». І справа не тільки в мультимедійній техніці, яка працювала на цьому уроці і була забезпечена «Фокстротом». Співробітники бізнесу з червоною лисичкою в логотипі принесли дітям першу серію мультика «Фокс і ТРОТ поспішають на допомогу» про правила безпечного життя для дітей.

«В рамках власного соціального проекту «Школа безпеки» ми вже 9 років підтримуємо Всеукраїнський конкурс КВН-ЮІР і даруємо подарунки найталановитішим учасникам, - сказав виконавчий директор торгової мережі «Фокстрот. Техніка для дому»Уве Кленк. - А мультсеріал про мудру лисичку, що застерігає дітей від небезпек в побуті, - це новий спосіб пропаганди комфортного та безпечного життя серед молодших школярів».

У подяку за посидючість і старання, а також на згадку про «Урок безпеки», «Фокстрот» вручив кожному школяреві пам`ятний подарунок. Діти були в захваті!

«Я запам`ятав, що по дорозі не можна бігати, переходити потрібно тільки на зелене світло світлофора", - ділиться враженням другокласник Микита Савка.

"А я дізналася, що є світлофор для машин і для пішоходів", - ділиться його однокласниця Руслана Шемохіна.

"Мені дуже сподобався урок, а особливо мультик про Лисичку Фокс, яка рятує дітей від різних небезпек, - підхоплює третьокласниця Маша Васильєва. - Вона вчила, що не можна сушити в мікрохвильовій одяг, а пролиту з чайника воду витирати тільки в гумових рукавичках, щоб не вдарило струмом".

"Головна цінність нашої зустрічі – ви згадали призабуті за літо Правила Дорожнього Руху і безпечної поведінки в побуті. Будьте здорові!», - попрощалася з дітьми Олена Мініна і пообіцяла, що ще не раз дорослі зберуть дітей на розмову про безпечну поведінку в побуті і на дорозі.