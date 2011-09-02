Янукович прибув до Душанбе, де візьме участь у засіданні Ради глав держав СНД

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Душанбе (Таджикистан) для участі в ювілейному засіданні Ради глав держав СНД (цього року виповнюється 20 років створення СНД).

Як передає кореспондент УНІАН, із аеропорту В.ЯНУКОВИЧ вирушив до державного комплексу "Кохі Борбад" на неофіційну вечерю для глав делегацій країн-учасниць саміту. Вечеря пройде у форматі "без краваток".

Завтра відбудеться офіційне відкриття саміту, перед початком якого заплановано зустріч президентів України та Таджикистану В.ЯНУКОВИЧА і Емомалі РАХМОНА.

СНД було створено в грудні 1991 року. На даний момент у його складі 11 країн. Україна не є членом СНД, оскільки не підписала статут Співдружності.