Керівники МЗС України і Казахстану за розвиток активного політичного діалогу

Голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та міністр закордонних справ Казахстану Ержан КАЗИХАНОВ висловлюють зацікавленість у подальшому розвитку активного політичного діалогу між двома країнами на всіх рівнях.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, зустріч міністрів відбулась сьогодні у Таджикистані.

Сторони відзначили, що заплановані візити прем’єр-міністра України до Казахстану та спікера нижньої палати парламенту Казахстану в Україну сприятимуть поглибленню двохстороннього діалогу.

К.ГРИЩЕНКО та Е.КАЗИХАНОВ обговорили стан і перспективи торговельно-економічного співробітництва двох країн, а також констатували помітне покращення рівня товарообороту між двома країнами та необхідність його збільшення.

Окрему увагу міністри приділили питанням співробітництва в енергетичній і сільськогосподарській сферах, необхідності розвитку договірно-правової бази двох країн тощо.

Під час зустрічі К.ГРИЩЕНКО та Е.КАЗИХАНОВ обмінялися думками щодо ситуації у країнах Північної Африки та Близького Сходу й обговорили питання взаємодії двох країн у міжнародних організаціях.

К.ГРИЩЕНКО запросив Е.КАЗИХАНОВА відвідати Україну з візитом у зручний для нього час.