Кабмін затвердив чисельність штату «Укрдержреєстру», ДСЗПД і Держвиконавчої служби

Кабінет міністрів затвердив чисельність штату «Укрдержреєстру», Державної служби з питань захисту персональних даних (ДСЗПД) і Державної виконавчої служби в структурі Міністерства юстиції.

Текст відповідної урядової постанови від 31 серпня 2011 року №930 розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, штат Мін’юсту збільшується з 20,642 тис. осіб до 23,667 тис., при цьому штат «Укрдержреєстру» - 197 працівників, ДСЗПД – 51 і Державної виконавчої служби – 88.

Довідка УНІАН. Згідно з урядовою постановою від 13 липня 2011 року №816, у зв`язку з ліквідацією Держкомпідприємництва, цілісний майновий комплекс держпідприємства «Інформаційно-ресурсний центр» віднесено до сфери управління Державної реєстраційної служби. Цією ж постановою визначено, що центр продовжуватиме виконувати функції технічного адміністратора єдиного держреєстру юрособ і фізосіб-підприємців.

Державну реєстраційну службу було створено у зв`язку з реформуванням системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».