Северінсен вважає, що підстав для тримання Тимошенко під вартою немає

Колишній доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ханне СЕВЕРІНСЕН вважає, що підстав для тримання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під вартою немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві після сьогоднішнього відвідування судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО в Печерському райсуді Києва.

«Я сьогодні змогла прийти до суду і побачити власними очима, що там відбувається. Захист намагається довести, що не потрібно тримати Юлію Володимирівну у тюрмі, що справа може продовжуватися без її арешту. Я також вважаю, що немає ніяких причин, щоб тримати Юлію Володимирівну за гратами», - підкреслила Х.СЕВЕРІНСЕН.

«Зараз я зачекаю, хочу побачити, що суддя вирішить з цього приводу… Мені цікаво дізнатися, що ж вирішить суддя», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН, додавши при цьому, що вона не бачить ніяких аргументів для того, щоб тримати екс-прем’єра під вартою. «Але я бачу, що цей суддя їх знаходить», - зазначила вона.