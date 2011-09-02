Головне на 2 вересня

Енергетика

Україна вважає, що діючі газові контракти 2009 року суперечать українсько-російським міжурядовим угодам від 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що це є аргументом для зміни діючих умов закупівлі й транзиту газу. За словами М.АЗАРОВА, на сьогоднішній день на адресу уряду Росії направлено відповідний лист, в якому чітко роз`яснено позицію України із цього приводу.

«У чому полягають наші аргументи? Відповідно до міжурядової угоди, що ратифікована ВРУ і Державною Думою (РФ – УНІАН) і яка набула чинності в 2004 році, щорічний обсяг поставок газу, умови транзиту і ціна визначаються спеціальним міжурядовим протоколом. На превеликий жаль, починаючи з 2005 року, це положення, що має силу міждержавної угоди, тобто стоїть вище за господарські контракти і вище за внутрішньодержавне законодавство, жодного разу не виконувалося. І тому ми вважаємо, що контракт, який було укладено в січні 2009 року, суперечить, або, принаймні, в тій частині, що стосується щорічних уточнень угод, не виконувався і не виконується», - сказав М.АЗАРОВ.

Таким чином, зазначив М.АЗАРОВ, в України є всі підстави запропонувати уряду Росії відповідно до міждержавної угоди 2004 року провести переговори з уточнення обсягів поставок газу на 2012 рік, а також умов поставок і транзиту газу.

М.АЗАРОВ також повідомив, що під час поїздки до Душанбе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на саміті глав держав СНД обговорить питання про умови закупівлі й транзиту газу з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Цю тему ще раз буде порушено в обговоренні. Це наша пряма пропозиція провести черговий раунд переговорів і, нарешті, вирішити цю проблему. Ось наш крок назустріч в цьому плані», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що умови закупівлі газу для України є надзвичайно важливим питанням, що безпосередньо впливає на розвиток економіки. «Ми розраховуємо, що Росія, також розуміючи це і виконуючи свою власну угоду, яку вони також підписали, відгукнеться позитивно на нашу пропозицію», - сказав М.АЗАРОВ.

Заступник голови Державної думи РФ, президент Російського газового товариства (РГТ) Валерій ЯЗЄВ заявляє, що Росія подасть зустрічний позов у разі звернення України до Стокгольмського суду щодо газових контрактів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в РГТ.

Зокрема, В.ЯЗЄВ не виключає, що суперечка про ціну поставок газу в Україну може бути вирішена в арбітражному суді.

«Наші контракти перебувають під юрисдикцією Стокгольмського суду. Якщо українська сторона звернеться в міжнародний арбітраж, ми подамо зустрічний позов», - заявив він.

На думку В.ЯЗЄВА, для перегляду російсько-українських газових угод немає підстав. «Наші українські партнери вважають існуючі ціни несправедливими, але покупець завжди думає, що він переплачує, а продавцю здається, що він недоотримує», - зазначив В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що контракт на 11 років, підписаний у 2009 році, визначає всі умови поставок, зокрема мінімально відібрані обсяги на рік. «Ми йдемо назустріч - не беремо штрафи за недобір газу, в розумних межах, звичайно», - додав В.ЯЗЄВ.

НАК «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

Він сказав, що крім газодобувної, з «Нафтогазу» буде виділена компанія, що займається транзитом газу. При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що припинення існування компанії "Нафтогаз України" також є приводом для перегляду діючих газових контрактів з "Газпромом".

"З`являться нові суб`єкти, а "Нафтогаз" як суб`єкт господарювання припинить своє існування. Буде ліквідаційний період, і через певний час після дотримання всіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії, й, природно, через це всі угоди, що існують на сьогоднішній момент, мають бути переглянуті», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що всі кредитні зобов`язання НАК «Нафтогаз України» перебувають під гарантією держави і будуть виконані.

«Зрозуміло, всі кредитні зобов`язання системи "Нафтогазу" перебувають під гарантією держави, вони виконуватимуться, і тут жодних сумнівів у кредитів, які кредитували "Нафтогаз", не має бути. Ми готові це підтвердити відповідним зобов`язанням уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з "Газпромом".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про реструктуризацію «Нафтогазу».

«Звичайно, після злиття з «Газпромом» «Нафтогаз України» як суб`єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період, і через певний час після настання всіх необхідних формальностей буде діяти на цьому ринку зовсім інша нова компанія», - сказав О.МІЛЛЕР.

«І в силу цього всі угоди, які існують на сьогоднішній момент, будуть переглянуті", - підкреслив він.

Питання про злиття НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» не обговорювалося і не обговорюється.

Про це УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, коментуючи заяву голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА про те, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом».

«Це питання не обговорювалося і не обговорюється в даний момент», - заявив В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

При цьому він відзначив, що реформування «Нафтогазу» є внутрішньою справою України і буде проведено для модернізації і підвищення ефективності роботи нафтогазового сектору.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року підготувати і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів, щодо реформування НАК «Нафтогаз України».

Про це йдеться в Дорученні Президента України «Про підготовку проекту програми реформування НАК «Нафтогаз України», опублікованому сьогодні на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент доручив М.АЗАРОВУ також забезпечити підготовку в рамках роботи у напрямку реформ «Реформа нафтогазової промисловості» та подання на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проекту програми реформування НАК «Нафтогаз України», який, зокрема, повинен містити дані щодо інвентаризації активів НАК «Нафтогаз України», її дочірніх підприємств і розподілу активів на профільні та непрофільні; передбачати пропозиції щодо подальшого використання непрофільних активів НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств; передбачати пропозиції щодо моделі реалізації державними підприємствами функцій в нафтогазовій сфері.

Також в документі сказано, що таке доручення видано у зв`язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, необхідністю адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері енергетики та з метою забезпечення реформування нафтогазової галузі.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України планує до жовтня розглянути можливість передачі теплоелектроцентралей, що перебувають в його управлінні, в концесію.

Відповідне доручення своєму першому заступнику Володимиру МАКУСІ дав міністр енергетики Юрій БОЙКО за підсумками апаратної наради в Міненерговугілля, що відбулася 29 серпня і була присвячена питанням підготовки до майбутнього опалювального сезону.

«Вжити дієвих заходів для реалізації закону України про передачу підприємств у концесію, зокрема ТЕЦ», - говориться в протоколі апаратної наради, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Ю.БОЙКО доручив також голові правління НАК «Нафтогаз України» Євгену БАКУЛІНУ створити спеціальні робочі групи для перевірки стану готовності до зими Одеської і Зуєвської ТЕЦ.

Громадська ініціатива «Автофронт», що об’єднує автомобілістів та автоперевізників України, оголосила про початок мобілізаційної кампанії своїх активістів для участі в акціях протесту проти підвищення акцизів на пальне з 1 вересня, а також розпочала збір підписів на своєму сайті під відкритим зверненням до Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа», за ініціативою якого в лютому 2011 року і було створено «Автофронт».

У своєму зверненні автомобілісти гостро критикують методи, які практикує влада з метою вирішення бюджетних проблем.

«Вперте небажання шукати інших джерел наповнення бюджету, окрім наших кишень, є ознакою вашої управлінської незграбності та неефективності як вищого керівництва держави», - зазначають автори звернення.

Автомобілісти вказують на тотальну корумпованість влади і вважають, що ніхто з представників чиновницького апарату не зможе довести законність отримання «навіть 10% своїх реальних доходів».

«Як фізичні особи сплатіть самі та примусьте сплатити інших податок на дохід у розмірі 17% від оціночної вартості вашого реального майна, а також єдиний соціальний внесок у розмірі 40% від його вартості. Загальна сума складе десятки мільярдів доларів, яких вистачить країні і на подолання кризових явищ, і на проведення глибоких соціально-економічних перетворень. А про наші кишені забудьте», - підкреслюється у листі.

Фінанси

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ наполягає на прискоренні процесу об`єднання податкової та митної служб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

"Прояви корупції в цій системі та різного роду неефективної роботи свідчать про те, що чим швидше ми таку реорганізацію проведемо, тим більш якісною буде робота", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня М.АЗАРОВ заявив, що податкова та митна служби будуть реформовані до осені.

У контексті обговорення питання про реформування податкової та митної служб розглядався варіант їх об`єднання.

Голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО позитивно оцінив ідею створення єдиної податково-митної служби.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило і відкликало рейтинг України "AA(ukr)" за національною шкалою.

Про це повідомляється на офіційному сайті рейтингового агентства.

Як наголошується в обнародуваній на сайті інформації, рейтинги відкликано, оскільки "більше не є актуальними для аналітичного процесу агентства".

Fitch Ratings також підтвердило і відкликало національний рейтинг Росії "AAA(rus)".

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(УНІАН)