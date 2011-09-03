Лідери СНД розглянуть у Душанбе питання подальшого розвитку Співдружності

Глави держав СНД на зустрічі в Душанбе у суботу розглянуть питання подальшого розвитку Співдружності та обговорять актуальні міжнародні проблеми, повідомляє РІА «Новости». «Третього вересня 2011 року в Душанбе відбудеться чергове засідання ради глав держав СНД. Саміт пройде під головуванням президента Таджикистану Емомалі РАХМОНА. Лідери країн СНД за традицією розглянуть важливі питання подальшого розвитку Співдружності, обміняються думками з ряду актуальних міжнародних проблем", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2011 року виконується 20 років Співдружності Незалежних Держав.

На розгляд майбутнього засідання ради глав держав буде представлено проект аналітичної доповіді "Підсумки діяльності СНД за 20 років і завдання на перспективу". Очікується ухвалення спільної заяви президентів у зв`язку з цим ювілеєм, а також нагородження грамотою Співдружності громадян країн СНД, які зробили значний внесок у розвиток організації.

Крім того, у зв`язку з трагічною датою - 70-річчям початку Великої Вітчизняної війни на саміті планується підписання угоди про увічнення пам`яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у цій кровопролитній війні.